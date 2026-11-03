A Coden Ambiental mobilizou suas equipes para realizar o reparo emergencial de um vazamento na adutora Recanto, responsável pela principal captação de água bruta de Nova Odessa.

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O problema foi identificado por volta das 11h30 desta terça-feira (03/11), após o sistema de monitoramento da empresa registrar uma queda no volume de água que chega à Estação de Tratamento de Água (ETA 1).

O município conta com três pontos de captação de água bruta: Recanto, São Jorge e Palmital. De acordo com o presidente da Coden Ambiental, Rean Gustavo Sobrinho, com o comprometimento da adutora Recanto, o sistema passou a receber água apenas das outras duas captações, reduzindo o volume disponível para tratamento e distribuição à população. “Estamos recebendo menos água e há a possibilidade de interrupções temporárias no abastecimento ao longo da tarde e durante a noite”, alertou.

Assim que a ocorrência foi identificada, a Coden iniciou os trabalhos para localizar o vazamento e realizar os reparos necessários. O serviço está sendo executado em uma área de difícil acesso, com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Obras.

Segundo Rean, a mobilização das equipes busca solucionar o problema no menor prazo possível. “Nossa equipe segue trabalhando seriamente para que o problema seja resolvido ainda hoje e que, durante a noite, esteja tudo estabilizado”, afirmou.

Uso consciente da água Coden

Enquanto os trabalhos são realizados, a Coden solicita a colaboração dos moradores de Nova Odessa para reduzir o consumo de água, priorizando as necessidades essenciais e evitando desperdícios.

A orientação é adiar atividades que demandam maior volume de água, como lavagem de roupas, calçadas, quintais e veículos, contribuindo para preservar as reservas disponíveis no sistema de abastecimento.

O presidente reforçou que a colaboração da população é especialmente importante neste momento e destacou o empenho das equipes para restabelecer as condições normais de operação.

A Coden Ambiental continuará acompanhando os trabalhos e manterá a população informada sobre a evolução do reparo e eventuais impactos no abastecimento da cidade.