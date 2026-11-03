O SEAAC fechou acordo com a TOOLS beneficiando 1.200 trabalhadores

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Em assembleia, os aproximadamente 1.200 trabalhadores da Tools Soluções e Serviços Compartilhados, de Piracicaba, aprovaram o Acordo Coletivo de Trabalho negociado entre o SEAAC e a empresa. Com data-base em 1º de agosto, as negociações se arrastaram em virtude do esforço do Sindicato em buscar melhores salários e benefícios para os trabalhadores. Pelo Acordo aprovado o reajuste salarial foi fixado em 5,0%, elevando os pisos salariais para R$ 2.110,68 e R$ 2.228,10 dependendo da função.

Compõe ainda o Acordo, adicional de permanência de R$ 94,51 (triênio); auxílio-refeição mensal de R$ 1.254,14; auxílio-alimentação extraordinário de R$ 973,33 a ser pago até o último dia útil de novembro; auxílio-creche de R$ 498,23 por filho até que complete 36 meses; folga assiduidade; fracionamento das férias a pedido do trabalhador e auxílio para o pai que tenha filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no valor de R$ 498,23 mensal.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, informou que as diferenças salariais e de benefícios retroativas a 1º de agosto serão quitadas na folha do mês de novembro.

PPR

A mesma assembleia aprovou o Programa de Participação nos Resultados (PPR) que obedecendo critérios estabelecidos poderão chegar a R$ 927,24. O valor do PPR deverá ser pago até março de 2027.

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