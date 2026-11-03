A Novo Nordisk anuncia Valney Suzuki como novo gerente-geral de sua operação brasileira, com efeito imediato a partir de 3 de novembro. O executivo assume a liderança com a missão de avançar a atuação da companhia no país, aproximando a inovação das necessidades dos pacientes e do sistema de saúde.

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Com 15 anos de experiência na Novo, Suzuki atuava como vice-presidente da Área de Negócios da América do Sul, América Central e Caribe. Anteriormente, foi gerente-geral das operações do México e da Colômbia e ocupou posições de liderança em Doenças Raras, Vendas e Acesso ao Mercado no Brasil. Sua trajetória, combina conhecimento do mercado brasileiro, experiência em diferentes sistemas de saúde da região e atuação na gestão de operações, no desenvolvimento de equipes e na construção de estratégias de acesso.

Suzuki sucede Allan Finkel como parte de um processo planejado de sucessão. Allan permanecerá na companhia até o final do ano, apoiando a transição para o novo gerente-geral, após mais de 11 anos de uma trajetória marcada pelo crescimento do negócio, pelo desenvolvimento de lideranças e pela condução de importantes ciclos de transformação no Brasil e na América Latina. A Novo agradece sua contribuição ao longo desse período.



O novo gerente-geral é formado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá e possui pós-graduação em Negócios e Marketing pela Fundação Getulio Vargas. Durante sua gestão no México, liderou o desenvolvimento da operação, combinando formação de equipes, planejamento estratégico e ampliação da presença da companhia no país – incluindo o lançamento de Wegovy®, carro-chefe da companhia para o tratamento da obesidade.

Valney Suzuki

A nomeação reafirma o compromisso de longo prazo da Novo com o Brasil, onde mantém atuação comercial e industrial. Essa presença inclui o investimento de R$ 6,4 bilhões anunciado em 2025 para a expansão da unidade de Montes Claros (MG), parte da estratégia de ampliação da capacidade global de produção da companhia.

No Brasil, sua atuação terá como prioridades as pessoas, por meio do fortalecimento do diálogo com pacientes, associações, profissionais de saúde, autoridades e demais parceiros do setor buscando construir soluções que contribuam para ampliar, de forma sustentável, o acesso aos tratamentos da companhia.



Alinhado à estratégia global da Novo de aproximar inovação da vida cotidiana das pessoas, Suzuki dará continuidade ao trabalho desenvolvido no país, com uma gestão pautada pela confiança, pela colaboração e pela escuta, buscando conciliar o desenvolvimento do negócio com uma contribuição relevante para os pacientes e o sistema de saúde brasileiro.

Sobre a Novo

A Novo é uma empresa global de saúde que acredita que “Lasting Health Starts Now”. Há mais de um século, combinamos excelência científica com uma compreensão profunda da vida das pessoas. Desenvolvemos tratamentos e oferecemos suporte para ajudar milhões de pessoas a alcançar avanços que possam perceber, sentir e sustentar, agora e no futuro. Todos os dias, mais de 67 mil colaboradores em todo o mundo trabalham para concretizar o nosso propósito de promover mudanças em favor de uma saúde duradoura.

Por meio das nossas parcerias, programas e investimentos, trabalhamos para prevenir doenças, ampliar o acesso a tratamentos e reduzir o nosso impacto ambiental, contribuindo para que ainda mais pessoas tenham uma vida mais saudável.

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