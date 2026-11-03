CRAS de Nova Odessa promove ‘Quinta Especial’ com atividades físicas e lazer para a Melhor Idade

Com apoio da Secretaria de Esportes, ação mensal atrai dezenas de idosos do Serviço de Convivência em manhãs dinâmicas e cheias de energia

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de Nova Odessa realizou mais uma edição da sua tradicional “Quinta Especial”. Promovido sempre na última quinta-feira de cada mês, o evento oferece uma programação de atividades físicas diferenciadas para os idosos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), transformando o espaço em um ponto de encontro marcado pela alegria, dinamismo e integração.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e é comandada pelo professor de Educação Física, Marivaldo Brune, que preparou um “aulão” focado no bem-estar e na mobilidade dos participantes.

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A coordenadora do CRAS, Marcela Garcia, destacou o impacto positivo da ação na rotina dos frequentadores. “A ‘Quinta Especial’ se tornou o dia mais aguardado e querido pelos nossos idosos. Ver o CRAS lotado, com uma energia tão contagiante e ver o sorriso no rosto de cada um deles, reforça a importância de oferecermos um espaço de convivência que promova a saúde física e mental. É uma manhã que transborda vitalidade e fortalece os vínculos da nossa comunidade”, afirmou Marcela.

Para o professor Marivaldo Brune, a oportunidade de liderar a atividade reforça seu compromisso com a cidade. “Como professor de Educação Física, eu tenho a honra de poder contribuir com o bem-estar da Melhor Idade do CRAS. Como voluntário do CRAS da minha cidade, eu só tenho a agradecer ao prefeito Leitinho, ao vice Mineirinho e à Secretaria de Esportes por acreditarem no meu trabalho”, declarou.

O projeto “Quinta Especial” segue como parte do calendário fixo do CRAS de Nova Odessa, garantindo que, a cada fim de mês, a Melhor Idade tenha acesso a novas experiências e mais qualidade de vida.

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