Os espectadores do Grande Prêmio GP São Paulo de Fórmula 1, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, podem garantir a reserva de uma vaga de estacionamento no Edifício Birmann 21, localizado na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221, ao lado da Estação Pinheiros da Via Mobilidade, de onde partirão os trens do Expresso GP SP, com acesso direto ao local do evento.

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Para as datas, a companhia disponibiliza 600 vagas para carros, motos e Vans. A reserva pode ser feita por meio do aplicativo Zul+, plataforma digital da Estapar, ou diretamente pelo site da Estapar. Basta acessar o link: www.zuldigital.com.br/estapar-reserva/gp-brasil ou abrir o próprio app, e garantir a reserva. O valor da reserva é de R$ 60 e cliente Porto Seguro Auto tem 10% de desconto.

Por se tratar de um evento com grande contingente de público, a reserva de uma vaga de estacionamento é a melhor forma de garantir um espaço para parar o veículo com segurança e, sobretudo, evitar transtornos nos momentos de chegada e saída. Vale destacar que para o evento não há estacionamento oficial e que a organização não recomenda que as pessoas cheguem ao local de carro. Por isso, a Estapar disponibilizou sua estrutura, ao lado da Estação Pinheiros de trem, de onde partirão os expressos com horários marcados direto ao autódromo.

GP São Paulo

O estacionamento do Edifício Birmann 21 ficará aberto 24 horas durante os três dias de eventos no autódromo. Mas as diárias se encerram às 23h59, horário limite para a saída dos veículos. Mais detalhes sobre o serviço Estapar Reserva em: www.zuldigital.com.br/estapar-reserva

Sobre a Estapar

A Estapar é a maior rede de estacionamentos do Brasil, presente em 115 cidades de 21 estados. A companhia também é responsável pela operação do estacionamento rotativo (Zona Azul) de São Paulo e de outros 19 municípios. Além disso, desenvolveu o Zul+, plataforma digital que reúne mais de 20 funcionalidades voltadas à mobilidade e conta atualmente com 10 milhões de usuários em todo o país.

Ao todo, administra mais de 558 mil vagas nos segmentos on-street e off-street. Com mais de 45 anos de atuação, a empresa tem ações negociadas na B3 sob o código ALPK3 e investe continuamente em tecnologia e inovação para oferecer uma experiência cada vez mais integrada aos seus clientes.

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