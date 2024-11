Atemporais, coringas e bem assimiladas por qualquer estilo de decoração. Essas são algumas das características das almofadas que cruzaram os séculos e se mantêm como essenciais para o aconchego no lar. Porém, mesmo com a facilidade de incluí-las no projeto de interiores, alguns cuidados são necessários para que o melhor delas seja colocado em evidência e o equilíbrio seja mantido no décor. “Eu as considero perfeitas, pois adicionam aquela áurea de atmosfera e conforto que adoramos sentir em nossas casas“, afirma a arquiteta Daniela Funari, à frente do escritório homônimo. Contudo, também ressalta que alguns truques são essenciais para as almofadas se somem ao décor. “Elas devem ser sempre aplicadas em consonância com a proposta do ambiente”, orienta. Acompanhe as demais recomendações compartilhadas pela profissional: