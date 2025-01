Estudo prevê alta de 93% nas mortes por câncer entre homens até 2050

O número de casos e mortes por câncer na população masculina deve crescer nas próximas décadas, aumentando a importância da prevenção, principalmente entre os homens mais velhos.

Os avanços científicos na prevenção e no tratamento do câncer têm sido consideráveis nos últimos anos. No entanto, a doença continua sendo uma preocupação global, com projeções de aumento significativo nas próximas décadas.

Um estudo publicado na revista Cancer por pesquisadores australianos apontou um crescimento de 93% nas mortes por câncer entre homens até 2050. A faixa etária masculina acima de 65 anos está entre as mais vulneráveis.

Embora os tratamentos estejam se tornando mais eficazes, o câncer ainda é uma das principais causas de morte na população. Por isso, considerando a maior vulnerabilidade dos mais velhos, a realização de exames regulares é essencial para reduzir os riscos.

Homens são maiores vítimas de câncer, e diferença deve aumentar

Historicamente, a população masculina apresenta uma maior incidência de mortes em comparação às mulheres, conforme apontam dados de 2022. Nesse sentido, um novo estudo projeta que essa diferença deve crescer até 16% até 2050.

Fatores fisiológicos e imunológicos são citados como as principais causas para a maior vulnerabilidade dos homens a certas doenças. Além disso, hábitos mais comuns entre eles, como fumar e consumir bebidas alcoólicas, também contribuem para esse cenário.

Câncer de próstata deve crescer nas próximas décadas

Até 2050, o câncer de próstata é uma das doenças que devem registrar o maior aumento, com uma alta projetada de 136% no número de casos. Essa condição, que afeta majoritariamente homens, é considerada a mais frequente nessa população.

A próstata, uma glândula localizada na parte inferior do abdômen, pode estar em risco em homens de idade avançada. Geralmente, a doença só apresenta sintomas em estágios mais avançados, como dor ao urinar, presença de sangue na urina e necessidade frequente de ir ao banheiro.

Por isso, ações preventivas são essenciais, como exames de check-up para homens acima de 50 anos. Quando detectado precocemente, o câncer de próstata apresenta altas taxas de cura.

Exames de check-up essenciais para homens acima de 50 anos

A partir dos 50 anos, ou antes, no caso de histórico familiar de câncer ou outras condições de risco, os homens devem realizar exames regulares para identificar doenças em estágio inicial e aumentar as chances de tratamento bem-sucedido.

Muitos casos de câncer são diagnosticados tardiamente devido à falta de atenção com a saúde preventiva. Portanto, é essencial planejar consultas médicas e realizar exames periódicos. Entre os mais importantes estão:

Hemograma completo: identifica alterações no sangue.

Glicemia: avalia os níveis de açúcar no sangue para monitorar diabetes ou outras condições metabólicas.

Função renal: verifica o funcionamento dos rins, já que doenças renais muitas vezes são silenciosas.

Eletrocardiograma (ECG): detecta problemas cardiovasculares.

Toque retal: exame rápido que pode identificar alterações na próstata, como sinais de câncer.

A importância da prevenção

Além dos exames mencionados, existem vários outros procedimentos importantes para homens acima de 50 anos. Embora nem todos tenham acesso fácil a uma rotina de consultas médicas, é importante priorizar a saúde para garantir uma qualidade de vida prolongada.

Mudanças no estilo de vida também desempenham papel essencial na prevenção de doenças. Evitar o tabagismo, moderar o consumo de álcool e adotar uma alimentação saudável, com redução de ultraprocessados, são atitudes que contribuem para o bem-estar geral.

Embora os estudos para combater o câncer avancem, enquanto uma cura definitiva não é alcançada, a prevenção por meio de exames regulares e hábitos saudáveis continua sendo a melhor estratégia para combater a doença e preservar a saúde.

