Ambipar e Consimares transformam a gestão de resíduos na região de Campinas

A Ambipar, multinacional brasileira líder em soluções ambientais, e o Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas (Consimares), levam o projeto Recicla Juntos para gestão de resíduos a seis cidades da região de Campinas, interior de São Paulo: Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

A iniciativa tem apoio de importantes empresas – Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), Dow e Tetra Pak -, e propõe a implementação de soluções consorciadas de coleta seletiva e ações de fomento à economia circular para melhorar o gerenciamento de resíduos sólidos na região, como explica Maíra Pereira, diretora da Ambipar Environment.

A região-alvo da ação possui cerca de 1 milhão de habitantes e produz aproximadamente 700 toneladas de resíduos por dia. Deste total, 30% são resíduos secos (vidro, plásticos, papel, papelão e metal) com potencial de reciclagem.

“O programa Recicla Junto pretende desviar esses materiais dos aterros sanitários para reduzir o impacto ambiental negativo”, observou Maurício Barioni, presidente do Consimares.

Ainda de acordo com o executivo, a implementação do projeto estima diminuir em 20% a quantidade de resíduos recicláveis aterrados nas cidades mapeadas. A expectativa de Barioni é motivada pelos resultados iniciais do projeto, que, nos primeiros seis meses, ajudou na capacitação de 16 gestores públicos e técnicos de meio ambiente e pautou 17 reuniões de grupo de trabalho – que resultaram na estruturação de quatro planos de coleta seletiva.

“Juntos, estamos atuando para estruturar uma economia circular humanizada. A coleta seletiva, aliada ao nosso sistema de logística reversa, é um tema de alta relevância, especialmente para cidades de pequeno porte. Estamos confiantes que esses esforços continuarão a promover uma gestão de resíduos mais eficiente e sustentável”, declarou a diretora da Ambipar.

No decorrer do projeto, as iniciativas ainda irão fomentar a criação de um galpão em Monte Mor, que será equipado para atender, além da própria cidade, Elias Fausto e Capivari, o que otimizou a coleta seletiva e a centralização da triagem dos resíduos. “O programa possibilita ainda que os municípios atendidos tenham caminhões exclusivos para a coleta dos recicláveis e galpão adequado para instalação da triagem de resíduos”, detalhou Barioni.

Para a Tetra Pak, apoiar essa iniciativa tem peso ainda maior por se tratar da região que abriga uma de suas fábricas no Brasil, em Monte Mor. “Nossa região é uma prioridade para nós, queremos garantir uma estrutura de reciclagem eficiente e perene, em linha com nossa estratégia sustentável , deixando um legado, não apenas na cidade de nossa fábrica, mas em todo o território onde o projeto está sendo executado”, afirma a diretora de Sustentabilidade Cone Sul e Brasil da Tetra Pak, Valéria Michel.

O projeto Recicla Junto é um exemplo de como a colaboração público-privada pode transformar a realidade da coleta seletiva e da reciclagem nas cidades. Neste território, CBA, Dow e Tetra Pak tornaram isso possível por meio de seu patrocínio.

Iniciativa fortalece a cultura de sustentabilidade

Ainda de acordo com a executiva da Ambipar, a iniciativa propõe o fortalecimento de uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade social. A capacitação de profissionais da reciclagem incentiva a inclusão socioeconômica e a formação de novos empreendimentos cooperativos.

“Estamos falando de um modelo inovador de oferecer soluções para profissionalizar cooperativas e proporcionar rastreabilidade ao processo, sendo um exemplo para outras cidades. Em vez de implementar ações isoladas, a nossa estratégia parte de um planejamento integrado para toda uma região e o arranjo consorciado ajuda a superar as limitações de ordem financeira, técnica e até mesmo operacional”, informou Maíra.

A executiva comenta também que, nos próximos doze meses, o programa prevê a implementação dos serviços de coleta e micrologística e reforça que as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) orientam as ações que querem mudar o território tendo como referência Cidades Inteligentes e Circulares.

“A cooperação técnica entre Consimares e Ambipar cria um novo paradigma na gestão de resíduos no Brasil. O programa Recicla Junto não só melhora a eficiência da coleta seletiva, mas também fomenta uma economia circular humanizada, beneficiando a população e o meio ambiente. Acreditamos que este projeto pode ser vitrine para outras cidades do Brasil e do mundo, inspirando a criação de soluções inovadoras para a gestão de resíduos”, concluiu a executiva.

Sobre a Ambipar:

A Ambipar é uma multinacional brasileira líder em gestão ambiental e investe e opera projetos de descarbonização, economia circular, transição energética e regeneração ambiental, presente em 40 países e com mais de 20 mil colaboradores. Para saber mais, clique aqui.