Férias: parque infantil em Nova Odessa amplia horário de funcionamento

O recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa já é o principal ponto de encontro das famílias da região neste mês de férias. Com isso, a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e atendendo a pedido dos próprios visitantes do parque, decidiu estender o horário de funcionamento do espaço a partir desta semana. Assim, o Parque das Crianças de Nova Odessa passa a operar de terça-feira a domingo, das 9h às 21h.

A obra localizada na Avenida Brasil, no Parque Fabrício, foi viabilizada pela atual gestão e construída numa área municipal abandonada de 10,5 mil metros quadrados, como contrapartida da empresa Midas Incorporadora e Administradora Ltda, do empresário José Messias Sposito Junior, num investimento estimado em R$ 5 milhões.

O local conta com playgrounds baby (para crianças de 2 a 5 anos), kids (6 a 12 anos) e inclusivo (para crianças com necessidades especiais), Casa na Árvore, xadrez gigante, quadra, quadra de areia, campo de futebol, pet place, jardim de contemplação, bebedouros e sanitários, entre outras atrações. E, em breve, vai ganhar ainda uma Fonte Interativa, a primeira de toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Para Bete Castilho, moradora do Parque Fabrício, a instalação do Parque das Crianças no bairro trouxe uma grande valorização para a comunidade local. “O espaço estava abandonado e agora a gestão reformou e deu vida ao local. Era escuro e ficou bem iluminado, era perigoso, e agora tem mais policiamento. Para o bairro, foi muito bom. Não tenho criança, mas venho pelo menos duas vezes ao dia utilizar o pet place com a minha cachorra. Na minha opinião, foi um trabalho muito bem feito. E agora, com o novo horário de funcionamento, ficou melhor ainda”, afirmou.

O casal Jairo e Camila Oliveira, pais do Miguel, de 1 ano e 3 meses, aprovam o Parque. O local é repleto de opções para o bebê, que se diverte em muitos brinquedos. “A gente está gostando muito. É um parque muito atrativo e cheio de espaço. É uma iniciativa incrível da prefeitura e o diferencial é a inclusão, pois o parque é repleto de brinquedos para que os deficientes possam se divertir também”, relatou Camila.

Já para Jéssica Pereira, moradora local, “o parque ficou super acessível para as crianças e ficou instalado em um ótimo local”. “O novo horário de funcionamento ficou ótimo, pois assim as crianças podem aproveitar melhor o período das férias”, completa.