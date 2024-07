Ameaçou a própria mãe e foi levado pela Gama

Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h, um homem de 33 anos foi levado pela Guarda Municipal de Americana (Gama) após agredir e ameaçar a própria mãe.

Segundo a corporação, por solicitação do controle, a equipe se deslocou até a Rua do Gavião, no bairro Cidade Jardim, onde, segundo informação da solicitante, o filho estava agressivo no interior da residência quebrando a porta de vidro da cozinha com as mãos e empurrando a mesma.

Chegando no endereço, o portão estava fechado e com cadeado. A vítima abriu para os guardas e o homem foi abordado. Feito busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Foi necessário fazer uso das algemas para segurança das equipes. Em contato com a vítima, a mesma informou ainda que foi ameaçada com uma faca, sendo que o objeto foi localizado pela equipe caída próximo ao quarto do indivíduo.

Com o apoio da equipe Romu, o indivíduo foi conduzido ao Hospital Municipal em razão de escoriações na mão. Os fatos foram apresentados à Central de Polícia Judiciária que, após tomar ciência, a autoridade de plantão determinou a lavratura do BO, onde parte foi autuada em flagrante, permanecendo à disposição da justiça. A vítima foi conduzida para sua residência.