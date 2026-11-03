imagem ilustrativa- Um homem que ameaçou matar o próprio irmão acabou preso no final de semana em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado antes do feriado e foi atendido pela polícia militar.

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Abaixo relato da PM caso de ameaça

No dia 30 de outubro, policiais militares da 2ª Cia PM foram acionados para atender a uma ocorrência de desentendimento familiar. No local, um homem passou a ameaçar de morte o próprio irmão, além de danificar diversos objetos da residência.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do autor, que permaneceu à disposição da Justiça.

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