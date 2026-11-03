Já pensou em transformar curiosidade em conhecimento e descobrir novas possibilidades por meio da ciência?

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VESTIBULINHO 2027 – INSCRIÇÕES PRORROGADAS!
- Novo prazo de inscrição: até 10/11/2026, às 20h.
- Data da prova: 06/12/2026, às 13h30.
- Inscreva-se pelo site oficial: https://vestibulinho.etec.sp.gov.br
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