O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer o promotor Lincoln Gakiya no comando do futuro Ministério da Segurança Pública. Conhecido como um dos principais inimigos do PCC e chamado de “terror do PCC” por sua atuação contra a facção, Gakiya é o nome preferido do presidente.

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Caso não aceite o convite, a alternativa é Chico Lucas, atual secretário nacional de Segurança Pública.

Lula e a nova pasta

A criação da nova pasta depende da aprovação da PEC da Segurança Pública no Senado.

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