imagens ilustrativas Um homem que bateu na namorada e ainda deu uns sopapos na filha dela acabou preso em Americana no final de semana. O caso aconteceu no Parque Gramado e o homem se deu mal.
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No dia 31 de outubro, policiais militares da 1ª Cia PM atenderam a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Parque Gramado, em Americana.
Bateu na adolescente também
No local, a vítima relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, que também teria agredido a filha dela, adolescente.
Durante a intervenção, o autor apresentou comportamento agressivo e desobedeceu às ordens policiais, sendo necessário contê-lo. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, enquanto o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.
A autoridade policial registrou a ocorrência por lesão corporal e violência doméstica, ratificando a prisão em flagrante do autor, que permaneceu à disposição da Justiça.
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