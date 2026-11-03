Ameripan- Uma empresa que nasceu em Americana e construiu sua história na cidade completa 25 anos em 2026 com mais um importante passo de expansão. A Ameripan Festas inaugura nesta quarta-feira (4), às 10h, sua nova mega loja na Avenida Campos Salles, com investimento de aproximadamente R$ 6 milhões.

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O empreendimento chega com uma estrutura de 1.200 m² de área de vendas e estacionamento para 40 veículos. A proposta é oferecer um espaço amplo e completo, reunindo produtos para confeitaria, sorveteria, festas e descartáveis. A unidade também contará com um ateliê especializado na personalização de balões e lembrancinhas.

Além do investimento na estrutura comercial, a chegada da nova loja representa a geração de 30 novas vagas de emprego em Americana. As oportunidades abrangem funções como conferente, estoquista, manobrista, operador de loja, operador de caixa e auxiliar de limpeza.

Os interessados podem encaminhar currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (19) 98958-0284.

A inauguração tem um significado especial para a empresa. Segundo o proprietário, Lucas Sartori, Americana é a cidade onde a Ameripan iniciou sua trajetória e onde construiu suas raízes. O investimento de R$ 6 milhões marca a comemoração dos 25 anos da rede e reforça a aposta da empresa no crescimento da cidade e do comércio regional.

Ameripan para além

A expansão já ultrapassa os limites do município. A Ameripan Festas conta com unidades em Campinas, Indaiatuba e Sumaré, inaugurada há menos de um ano. A empresa também planeja abrir pelo menos mais uma loja em 2027, que será a sexta unidade da rede. A localização ainda não foi divulgada.

Para celebrar a chegada da mega loja, a inauguração terá programação especial, com degustações de produtos, personagens, atividades para crianças, sorteios, distribuição de brindes e ofertas preparadas para o público.

A abertura acontece nesta quarta-feira (4), às 10h, na Avenida Campos Salles. A programação completa pode ser acompanhada pelo Instagram @ameripanfestas.

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