Ameaçou a mulher pelo WhatsApp e foi em cana em Americana

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Vítima relatou agressões anteriores e ameaças por mensagens de celular; ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu um homem na noite de quarta-feira (14), por suspeita de violência doméstica e ameaça contra a ex-companheira. A ocorrência foi registrada na UPA São José, localizada na Avenida Cillos, em Americana.

A equipe da GAMA foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) após o Serviço Social da unidade de saúde informar que a mulher havia sido ameaçada pelo ex-companheiro por meio de mensagens enviadas por aplicativo de celular.

Segundo o relato da vítima, ela havia deixado a residência onde vivia com o homem em 17 de setembro e, cerca de 11 dias antes da ocorrência, teria sido agredida por ele. Na data dos fatos, a mulher procurou atendimento médico na UPA São José.

Durante o atendimento, equipes da Guarda Municipal acompanharam o caso e realizaram os procedimentos necessários. A filha do casal, de dois anos, também foi levada até a unidade de saúde para ficar com a mãe.

Posteriormente, a vítima foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ), acompanhada por uma testemunha e escoltada pelas equipes da GAMA. O homem também foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Os aparelhos celulares relacionados à ocorrência foram entregues para coleta de dados. Após ser ouvido pela autoridade policial, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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