Um homem que tinha o combo drogas, jogo e armas em Sumaré se deu mal após ação da polícia esta quarta-feira. O caso aconteceu na rua São Gouvêia, no bairro San Martin. O homem levado pela polícia tem apenas 22 anos.

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Abaixo relato da PM

Na manhã de quarta-feira (14), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, posse de armas de fogo e existência de máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial. No local, dois indivíduos foram abordados, e o responsável autorizou a entrada dos policiais para averiguação. Durante as buscas, foram localizadas máquinas caça-níqueis, entorpecentes, simulacros de arma de fogo e dinheiro em espécie.

Após novas informações, as equipes realizaram diligências em um imóvel situado nas proximidades do estabelecimento, onde foram encontrados mais entorpecentes, uma arma de fogo, munições, uma balança de precisão e materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Tinha arma e munição

Ao todo, foram apreendidos 3,889 kg de entorpecentes, sendo 2,146 kg de cocaína, 1,498 kg de maconha, 0,180 kg de crack, 0,054 kg de dry e 0,011 kg de ecstasy, além de um revólver calibre .22, 41 munições do mesmo calibre (27 intactas e 14 deflagradas), dois simulacros de arma de fogo, 450 micro tubos vazios, dois rádios portáteis, um aparelho celular e R$ 8.643,22 em dinheiro. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, e o responsável pelo estabelecimento permaneceu preso.