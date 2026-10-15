O vereador Marcos M Caetano esteve fiscalizando um curso d’água que deságua na Avenida Brasil, em Americana, onde constatou a ocorrência de lançamento de substâncias que levantam preocupação quanto aos possíveis impactos ambientais.

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Diante da situação, o parlamentar apresentou requerimento solicitando esclarecimentos da Prefeitura, CETESB e DAE sobre a origem do material, sua composição e os possíveis riscos ao meio ambiente e à saúde da população.

Fala M Caetano

“Nosso papel é fiscalizar e cobrar respostas. Precisamos garantir a preservação ambiental, a transparência e a segurança da população. Caso sejam identificadas irregularidades, as medidas necessárias deverão ser tomadas”, destacou o vereador.