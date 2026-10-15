Dia dos professores- A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta quarta-feira (14), uma programação cultural em homenagem a educadores e escritores, com apresentações musicais e declamações de poemas. As atividades integraram a solenidade de entrega do Diploma de Reconhecimento e Gratidão, realizada no Plenário “Dr. Tancredo Neves”.

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No hall da Câmara, o maestro Eberson Ferraz, conhecido como Binho, apresentou-se ao lado de alunos da Orquestra Barbarense de Violas. A programação também contou com declamações de estudantes da Escola ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, que levaram ao público poemas apresentados anteriormente no Recitar 2026. Os alunos declamaram “Classificados Poéticos”, da escritora e poetisa brasileira Roseana Murray, e “Espelho da Terra”, de autoria da professora Graziele Bettio da Silva.

A solenidade teve como objetivo reconhecer o trabalho de 15 educadores e escritores que contribuem para a formação acadêmica, esportiva e cidadã em Santa Bárbara d’Oeste. A honraria foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 07/2025, de iniciativa do vereador Rony Tavares, aprovado em julho do ano passado.

Dia dos professores

Além de Rony Tavares, o evento contou com a presença do presidente da Câmara, Júlio César Kifú; da educadora Cristiane Laudissi D’Ávila, representante da Secretaria Municipal de Educação; de Sueli Oliane, da Unidade Regional de Ensino de Americana; de Otávio Daniel, representante da ETEC José Dagnoni; e do ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior.

Os homenageados de 2026 foram Elvira Gonçalves Abrantes, Thaís da Cunha, Marilúcia Rodrigues de Oliveira, Adriano dos Santos, Míriam Marques dos Reis, Oswaldo Vicentin, Tais Louvison Gonçalves, Eloise Cristiane Pulgrossi Gazzolli, Edinéia Caprara, Marilúcia Salles Modenese, Djalma Soares, Milena Azenha Defavari Duarte, Débora de Oliveira dos Santos, Maria Santa Laudissi Ramos e Sirley Bezerra Rodrigues Terra.

Os homenageados foram indicados pelos vereadores Alex Dantas, Arnaldo Alves, Cabo Dorigon, Carlos Fontes, Celso Ávila, Esther Moraes, Felipe Corá, Gustavo Bagnoli, Juca Bortolucci, Kifú, Lúcio Donizete, Paulo Monaro, Rony Tavares e Tikinho Tk, em reconhecimento ao legado de conhecimento, cidadania e transformação social construído por meio da educação e da produção intelectual.

A realização da solenidade em outubro está relacionada à comemoração do Dia do Professor, celebrado nesta quinta-feira (15).