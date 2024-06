Americana aplica 1,9 mil doses no Dia D da multivacinação

A Prefeitura de Americana realizou neste sábado (8) o Dia D da campanha de multivacinação, em 12 Unidades Básicas de Saúde.

Ao longo do dia, foram aplicadas 1.955 doses de vacinas que compõem o calendário anual por meio da Secretaria de Saúde voltada para o atendimento de crianças, adultos e idosos.

Com a medida, a campanha deste sábado teve como objetivo a prevenção de diversas doenças. As equipes de saúde também atualizaram a carteira de vacinação com os imunizantes faltantes, tanto em crianças como para adultos e idosos. “A procura foi muito boa em todas as unidades, com movimento contínuo durante todo o período”, destaca a enfermeira Fabrícia Santa Rosa Adami.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, explica que o Dia D é um meio para se ampliar a cobertura, com a expansão do acesso à proteção. “Aproveitamos também para reforçar a importância que as vacinas representam na prevenção de diversas doenças”, reforça.

A diretora da Unidade de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, pede para que os moradores que estão com vacinas atrasadas e que não puderam comparecer neste sábado busquem uma unidade durante a semana. “Também é muito importante que os pais levem seus filhos para atualizar a caderneta, pois quanto maior a cobertura vacinal da população, menores são as possibilidades de transmissão dos patógenos no ambiente em geral”, acrescenta.

As doses aplicadas no Dia D foram distribuídas da seguinte forma:

Influenza: 1.002

Poliomielite: 461

Covid-19: 198

Dengue: 60

Tétano: 50

Febre Amarela: 40

Tríplice Viral: 28

HPV: 21

Hepatite B: 19

Outras vacinas: 76

