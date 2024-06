“O brasileiro está voltando a sorrir”, diz presidente do PT ao lado de Giovana

Em um evento que reuniu pré-candidatos a vereador e vereadora em Americana na última sexta-feira, o presidente do PT Americana, Eduardo Coienca, disse que hoje o Brasil está em um outro nível de desenvolvimento.

“Tá todo mundo animado, o brasileiro está voltando a sorrir, tá começando a fazer churrasquinho e a comer picanha”, disse Coienca.

Eduardo discursava ao lado da pré-candidata Maria Giovana (PDT) a quem declarou apoio do Partido dos Trabalhadores na eleição deste ano.

“Nosso povo é um povo trabalhador, operário e progressista que elegeu um prefeito progressista por 4 anos que é o Dr. Waldemar Tebaldi e nós vamos continuar com uma candidata mulher, do PDT, para implementar em Americana uma cidade mais progressista”, concluiu o petista.

JULIANA FORA DO DISCURSO: Ainda em seu discurso, ao falar da câmara dos vereadores e da oposição ao prefeito Chico Sardelli (PL), Coienca sequer cita o nome da vereadora Professora Juliana (PT), crítica ferrenha do atual governo. Ele afirma que é necessário fazer uma bancada progressista forte no legislativo, mas não menciona Juliana, que não estava no evento e é pré-candidata à reeleição.

“Esse time sabendo se unir, acho que vamos fazer uma ótima bancada na câmara dos vereadores. Algumas pessoas que fazem oposição a esse governo, mas é uma avalanche, o prefeito domina a câmara dos vereadores. É importante fazermos uma forte bancada para dar sustentação ao governo Maria Giovana”, afirmou Coienca.