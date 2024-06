Acesso à justiça e tecnologia: conheça a relação

Atualmente, o acesso à justiça e tecnologia tem uma importante relação. Isso porque é possível utilizá-la em favor do seu escritório de advocacia. Muitos profissionais do segmento jurídico não conhecem profundamente a relação entre os dois temas e não sabem utilizar as ferramentas em favor do seu crescimento.

Além disso, é necessário ressaltar que as ferramentas tecnológicas estão presentes nas mais diversas atividades da sociedade e essa lógica também se aplica à área jurídica. A ADVBOX, por exemplo, apresenta soluções tecnologias que tem o objetivo de contribuir na satisfação dos seus clientes.

A seguir, você saberá como a tecnologia facilita o acesso à justiça e como ela pode contribuir para seus serviços. Continue a leitura e saiba mais!

Como a tecnologia facilita o acesso à justiça?

A tecnologia está cada vez mais presente na sociedade e na área do direito. Sendo que os escritórios estão dependentes das ferramentas tecnológicas, tendo em vista que elas proporcionam vários benefícios para a rotina do profissional.

Nesse contexto, é importante ressaltar que esse relacionamento acontece de forma mutável, visto que as transformações tecnológicas ocorrem a uma velocidade cada vez mais acelerada.

Assim, os advogados se adaptam a essas modificações no ambiente social e tecnológico de maneira contínua. A internet era vista como um local sem lei. Por essa razão, era possível adotar qualquer conduta sem receio de sofrer punições. Contudo, isso tem sido combatido pela criação de leis para investigar e punir quem usa o meio para cometer atos ilegais.

Quais as principais ferramentas tecnológicas utilizadas na área jurídica?

Muitos advogados já podem obter benefícios com as ferramentas tecnológicas disponíveis para a área jurídica. A ADVBOX é referência na área e conta com sistemas eficientes e uma equipe preparada para atender as demandas da advocacia. Confira, a seguir, as soluções já utilizadas!

sistema de gestão: os softwares de gestão são capazes de proporcionar inforações relevantes a respeito dos processos. Ou seja, os gestores conseguem ter uma visão do negócio e, consequentemente, tomam decisões de forma mais segura;

plataformas jurídicas: por meio delas é possível ter os processos judiciais eletrônicos. Assim, profissionais de todo os país conseguem acessar os sites relacionados ao Judiciário de maneira prática e ágil;

tecnologia blockchain: utilizada para garantir a autenticidade e integridade de documentos legais, contratos e transações;

gestão de documentos eletrônicos: softwares que organizam e gerenciam documentos eletrônicos, facilitando o compartilhamento, edição e controle de versões;

assinatura eletrônica: facilita a assinatura de documentos de forma digital, agilizando processos como contratos e petições;

plataformas de videoconferência: permitem a realização de audiências, reuniões e depoimentos de forma remota, economizando tempo e recursos;

assistentes virtuais jurídicos: sistemas baseados em inteligência artificial que auxiliam na pesquisa legal, na redação de documentos e na análise de contratos;

sistemas de gerenciamento de processos judiciais (SGPJ): plataformas que ajudam na organização e acompanhamento de casos judiciais, armazenando informações, documentos e prazos importantes;

aplicativos móveis jurídicos: oferecem recursos como calendários de prazos, calculadoras jurídicas, acesso a legislação e outras funcionalidades úteis para profissionais do direito.

Essas são apenas algumas das muitas ferramentas tecnológicas disponíveis na área jurídica, que contribuem para aumentar a eficiência, precisão e acessibilidade dos serviços jurídicos.

Quais são os principais benefícios da tecnologia no setor jurídico?

É possível perceber a relação entre acesso à justiça e a tecnologia. Assim, é preciso que os profissionais saibam como podem de benefíciar dessa questão, tendo em vista as diversas vantagens proporcionadas para os escritórios e para os profissionais. Veja!

Redução de erros

Outro importante benefício proporcionado pela relação entre direito e tecnologia é a diminuição de erros. Essa questão ocorre porque os recursos tecnológicos automatizam a realização de vários procedimentos.

Dessa forma, existe a redução de procedimentos manuais, como a conferência de documentos e as tarefas são realizadas de forma automática, o que assegura como mais efetividade as chances de retrabalhos.

Maior flexibilidade

Com a possibilidade de participar de audiências, reuniões e colaborar em documentos de forma remota por meio de videoconferências e plataformas online, os profissionais do direito podem trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, mantendo a produtividade e a eficácia.

Experiência do cliente

Com a tecnológia a comunicação fica mais ágil e personalizada. Isso porque é possível ter acesso a informações atualizadas sobre o status de seus casos e a possibilidade de participar ativamente do processo jurídico.

Eficiência operacional

As ferramentas de automação e os sistemas de gerenciamento de processos judiciais permitem que advogados e equipes jurídicas organizem e acompanhem casos de forma mais eficiente.

Além do mais, a automatização de tarefas rotineiras, como o preenchimento de formulários e o agendamento de compromissos, libera tempo para que os profissionais possam se concentrar em atividades de maior valor agregado, como pesquisa jurídica, estratégia de casos e atendimento ao cliente.

Quais os principais entraves atuais do acesso à justiça?

É preciso destacar que o acesso à justiça ainda enfrenta diversos entraves em muitas partes do mundo, mesmo com os avanços tecnológicos e legislativos. Alguns dos principais desafios atuais incluem:

Custos Elevados

Os custos associados ao sistema judiciário podem ser proibitivos para muitas pessoas, especialmente aquelas de baixa renda. Honorários advocatícios, taxas judiciais e despesas com documentos e perícias podem tornar o acesso à justiça financeiramente inacessível para alguns.

Complexidade do Processo

O sistema legal pode ser extremamente complexo e burocrático, dificultando o entendimento e a navegação por parte dos cidadãos comuns. Isso pode levar à exclusão de indivíduos que não têm conhecimento jurídico ou recursos para contratar assistência legal.

Morosidade Judicial

A lentidão na resolução de processos é um problema generalizado em muitos sistemas judiciais. Pois, ptrasos prolongados podem resultar em injustiças, desestímulo à busca por soluções legais e falta de confiança no sistema.

Falta de Acesso Geográfico

Saiba que em áreas remotas ou carentes de infraestrutura, o acesso físico aos tribunais e serviços legais pode ser limitado. Isso pode excluir comunidades inteiras do acesso à justiça.

Disparidades de Representação Legal

A desigualdade no acesso a representação legal de qualidade é um problema sério. Enquanto alguns têm recursos para contratar advogados experientes, outros dependem de defensores públicos ou não têm acesso a nenhum tipo de assistência jurídica.

Barreiras Linguísticas e Culturais

A falta de serviços jurídicos em idiomas minoritários ou a falta de sensibilidade cultural por parte dos profissionais jurídicos. Desse modo, o acesso à justiça para comunidades linguisticamente diversas ou culturalmente distintas pode ser mais difícil.

Estigma e Discriminação

Em muitos casos, indivíduos enfrentam estigma social ou discriminação sistêmica ao buscar acesso à justiça. Logo, pode desencorajar a busca por soluções legais e perpetuar a injustiça.

Redução de custos

O uso de tecnologia pode ajudar a diminuir despesas operacionais, como gastos com papel, transporte e espaço físico. Além disso, a otimização de processos resulta em uma prática jurídica mais econômica, beneficiando tanto os escritórios de advocacia quanto seus clientes.

Qual a relação do direito com a tecnologia?

Como vimos, a relação entre o direito e a tecnologia é cada vez mais estreita e influente em várias áreas. A tecnologia tem impactado significativamente o campo jurídico de várias maneiras:

Acesso à Justiça: a tecnologia tem o potencial de tornar o sistema legal mais acessível e eficiente. Plataformas online, aplicativos móveis e outros recursos digitais podem oferecer informações legais e assistência jurídica remota;

Automação de Processos: ferramentas tecnológicas, como softwares podem simplificam e agilizam as tarefas rotineiras;

Segurança de Dados: a tecnologia desempenha um papel fundamental na proteção e segurança de dados confidenciais e informações jurídicas sensíveis. Dessa forma, garantindo conformidade com regulamentos de privacidade e segurança cibernética.

Portanto, acesso à justiça e tecnologia contribuem para que o trabalho para dos profissionais da área do direito ocorra de forma efetiva e sem maiores adversidades.

