A Pura Construtora e Incorporadora entregou, na última quinta-feira (06), a primeira etapa do Residêncial dos Ipês, em Artur Nogueira. As chaves de 189 residências já estão com os moradores.

Com a proposta de oferecer tranquilidade, conforto, requinte, sofisticação e o melhor investimento para morar com toda a família, o Residencial dos Ipês traz uma completa infraestrutura de segurança, lazer e entretenimento, a um preço acessível.

O empreendimento, localizado na região do São Bento, ocupa uma área de mais de 100 mil metros quadrados e é composto por quatro condomínios fechados de casas sobrados. O projeto foi elaborado para proporcionar o melhor em segurança e bem-estar, com uma infraestrutura de lazer completo. No total, são 704 unidades, cada uma com área privativa de 75,18 metros quadrados, distribuída em dois pavimentos.

Cada casa possui no primeiro piso uma sala de estar, sala de jantar e cozinha em ambiente integrado, lavabo, área de serviço e espaço gourmet. O andar superior é reservado para os dormitórios, com duas suítes e uma varanda privativa. As unidades também oferecem duas vagas de garagem.

Os moradores terão acesso a piscinas, academias, salões de festas, espaço gourmet e portarias 24 horas, garantindo segurança e comodidade.

Um Sucesso de Vendas

“Hoje é um dia muito especial para todos nós, afinal nós do comercial sabemos que somente após as entregas das chaves é que o nosso trabalho foi concluído com sucesso. Ver a realização de dezenas de famílias faz com que a gente se motive ainda mais para avançar com as vendas dos próximos empreendimentos. ” disse Laís Sachetto, gerente comercial da Pura Imóveis.

Vale ressaltar que o empreendimento ainda possui unidades disponíveis para comercialização, com entrada de até 20% parcelada em 120x e financiamento bancário pela caixa junto ao programa Minha Casa Minha Vida.

Para saber mais sobre o Residencial dos Ipês, acesse o www.puraconstrutora.com.br , siga o Instagram @puraimoveis e @puraconstrutora, entre em contato pelo (19) 3467-3000 ou visite o plantão de vendas, que fica junto ao residencial, na Avenida da Floresta, nº1214.

O GRUPO PURA

Com sede em Americana, o Grupo Pura é uma referência no setor da construção civil e de empreendimentos imobiliários na região de Americana e Grande Campinas. O grupo é composto por várias empresas, incluindo Pura Construtora e Incorporadora, Pura Imóveis, Pura Locação, Pura Projetos e Pura Distribuidora.

O presidente do Grupo Pura, Sr. Pura, afirma: “A Pura Construtora e Incorporadora vem expandindo suas atividades de forma acelerada e sustentável, graças ao compartilhamento de nossa infraestrutura com as nossas outras empresas operacionais do grupo. Isso aumenta nossa produtividade e melhora cada dia mais a qualidade de nossos serviços”.

A Pura Imóveis, por exemplo, oferece um atendimento personalizado e eficiente, garantindo confiança e credibilidade aos clientes.

A Pura Locação, por sua vez, se destaca na execução de obras e serviços na área de terraplenagem, locação de máquinas e equipamentos, sempre buscando o que há de mais moderno em tecnologia.

A Pura Projetos conta com um time de engenheiros e arquitetos capacitados para atender cada cliente de forma personalizada.

E a Pura Distribuidora possui produtos selecionados do básico ao acabamento para oferecer qualidade e preço justo.

Para saber mais sobre o grupo acesse www.puraconstrutora.com.br.