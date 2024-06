Sumaré gera 502 vagas de emprego em abril e espera 2 grandes empresas

Sumaré, uma das principais cidades em crescimento na Região Metropolitana de Campinas (RMC), criou 502 empregos em abril

conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Esse número representa um aumento de 28,7% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram geradas 390 vagas.

Os dados mostram que em abril, Sumaré contabilizou 3.589 contratações e 3.087 demissões, resultando em um saldo positivo de 502 novos postos de trabalho. A média diária de empregos criados na cidade foi de 16 vagas, reforçando o ritmo de crescimento econômico local.

A indústria destacou-se como o setor com maior número de novas vagas, totalizando 213 empregos gerados, sendo o setor que mais impulsionou o desenvolvimento local no período. Outros setores também contribuíram para o saldo positivo de empregos em abril. A agropecuária abriu 47 vagas, a construção civil, 33 vagas, o comércio, 62 vagas e o setor de serviços, 147 vagas.

O prefeito Luiz Dalben evidenciou o esforço da Administração Municipal para promover o desenvolvimento econômico da cidade.

“Estamos contentes com os resultados alcançados em abril e estamos trabalhando para gerar ainda mais empregos em Sumaré, trazendo novas e grandes empresas. Nosso foco é criar cada vez mais um ambiente favorável para as empresas e, consequentemente, gerar mais oportunidades para nossos moradores. Continuaremos trabalhando para manter esse ritmo de crescimento”, afirmou o prefeito.

O deputado estadual Dirceu Dalben compartilhou sua perspectiva sobre o desempenho do mercado de trabalho na cidade. “Os dados do Caged são um indicativo claro de que as políticas de incentivo econômico estão no caminho certo em Sumaré. A diversidade dos setores que estão contratando mostra a resiliência e a capacidade de adaptação da economia de Sumaré. Vamos seguir empenhados em atrair novos investimentos e fortalecer ainda mais nossa economia”, declarou.

Os esforços para atrair novas empresas e expandir as já existentes, juntamente com a melhoria da infraestrutura e a qualificação da mão de obra local, são estratégias aplicadas para manter Sumaré em um caminho de crescimento sustentável e contínuo nos próximos anos.

Um exemplo recente dos resultados da política econômica da cidade é a chegada do gigante do comércio eletrônico, Mercado Livre, que deve gerar 3 mil novos empregos. A empresa anunciou em reunião com o prefeito Luiz Dalben que 46% dessas vagas serão reservadas para mulheres. A expectativa é que a operação em Sumaré seja iniciada no segundo semestre deste ano.

A operação do Mercado Livre ficará localizada às margens da Rodovia José Lozano de Araújo, estrada que liga Sumaré a Paulínia.

