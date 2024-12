Americana conquista Selo Ouro de Excelência em Atendimento do Sebrae Nacional

Americana conquistou mais um importante prêmio alinhado a sua vocação empreendedora: o Selo Ouro de Excelência em Atendimento do Sebrae Nacional, recebido na noite desta terça-feira (17). O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, representou o município na cerimônia de premiação.

“Essa conquista baseia-se em tudo o que foi feito em atendimento e cursos de capacitação voltados aos micro e pequenos empresários e aos novos empreendedores. A premiação coloca Americana no grupo seleto de 20 cidades do Estado de São Paulo que receberam o Selo Ouro neste ano”, explicou Rafael.

O objetivo do prêmio é reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados pelos postos do Sebrae Aqui e as parcerias com os empreendedores locais. A metodologia leva em conta sete pilares de avaliação, que se desdobram em diversos critérios específicos, como qualidade no atendimento, gestão, oferta de soluções, ambiente de negócios, infraestrutura, presença digital e cobertura e produtividade.

De janeiro a novembro de 2024, o Sebrae Aqui Americana realizou 3.881 atendimentos. Os números são relativos aos dois postos que funcionam na cidade: o do Centro, nas dependências do Ganha Tempo do Empreendedor, e o que fica localizado no bairro Antônio Zanaga, na sede da Administração Regional.