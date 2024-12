De fora, dupla provoca acidente na Avenida Brasil com moto dublê

Dois homens, um de 23 e outro de 22 anos provocaram um acidente na Avenida Brasil, em Americana, na noite desta terça-feira.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento, a equipe visualizou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos que, ao cruzarem um semáforo no sinal vermelho, o passageiro da motocicleta descartou um objeto na via. Seguindo pela Avenida Brasil, o condutor da motocicleta colidiu com um veículo Kia Sportage, momento em que a equipe policial se aproximou para averiguação e conseguiu realizar a abordagem dos indivíduos.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, próximo à motocicleta, os policiais localizaram uma pequena marreta, o que levantou suspeitas. Ao serem questionados, os indivíduos declararam que eram de outro município e estavam na cidade com a intenção de furtar uma motocicleta. Informaram, ainda, que o objeto descartado anteriormente era uma chave micha, que não foi localizada pelas equipes.

O resgate foi acionado para prestar socorro aos indivíduos, que foram conduzidos ao Hospital Municipal para atendimento, onde o indiciado 01 foi submetido a procedimento cirúrgico devido a uma lesão no braço esquerdo resultante da colisão, enquanto que o indiciado 02 foi submetido a exames de tomografia conforme protocolo médico.

Durante vistoria na motocicleta, foram constatados indícios de adulteração, incluindo miolo de ignição danificado, sinais identificadores do chassi e o número do motor raspados, além da ausência do QR code na placa. Assim sendo, foi realizado contato telefônico com o proprietário registrado nos documentos de transferência e este informou que havia adquirido recentemente a motocicleta e que ela se encontrava em sua residência. O proprietário enviou ainda uma foto da motocicleta para os policiais, que por sua vez, solicitou ao COPOM que uma viatura do município verificasse os sinais identificadores do veículo em sua residência. A verificação confirmou que a motocicleta original estava na residência, configurando o uso de um veículo dublê, conduzido pelos indivíduos.

Após consulta criminal, foi constatada a reincidência dos indivíduos na prática de furtos de motocicletas, utilizando o mesmo modus operandi. Após serem medicados e liberados, ambos foram conduzidos à Delegacia para registro da ocorrência e posterior foram liberados, permanecendo a motocicleta apreendida para perícia.