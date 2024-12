Trecho da Av. Nicolau João Abdalla é recapeado em parceria com a Suzano

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta quarta-feira (18) o recapeamento asfáltico da Avenida Nicolau João Abdalla, entre a Avenida Attilio Dextro e a Rua José Nicoletti, na altura do Nova Carioba.

“Antes da aplicação da massa asfáltica, foi realizada a fresagem e o reforço na base do pavimento, pois essa é uma via com passagens de veículos pesados e de forma intensa, por isso, foi necessário esse reforço na base muito utilizado em rodovias”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Sosu também implantou tubos de dreno para prolongar a durabilidade do asfalto. O sistema de drenagem é responsável por captar e escoar as águas pluviais que caem sobre a via. Isso evita o acúmulo de água, que é responsável por acelerar o desgaste dos pavimentos.

A obra foi executada através de uma parceria entre a Prefeitura de Americana e a empresa Suzano Papel e Celulose.

