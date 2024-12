PLT de Nova Odessa tem 86 vagas publicadas

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, está recebendo currículos para a seleção de 86 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta quarta-feira (dia 18/12/2024) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

ALMOX A RIFE – Vaga masculina. Ensino médio Completo, experiência anterior na função, pacote Office. Conhecimento em sistemas será um diferencial. Das 10hrs às 19:48hrs – de segunda a sexta; Disponibilidade aos sábados, quando necessário hora extra. Benefícios: Ticket alimentação, Unimed, convênio farmácia, ajuda de custo locomoção, refeição na empresa e seguro de vida. (1 vaga)

ALMOX A RIFE – Conhecimento em recepção, armazenamento, distribuição, registro de peças, materiais e produtos. Não é exigida experiência anterior. Residir em Nova Odessa, Americana, Sumaré ou Santa Bárbara D’Oeste. Salário R$2200,00 a R$2600,00 – Benefícios: Transporte, refeição e vale cesta básica. (1 vaga)

A RQUITETO(A) – Experiência na área. Superior completo, conhecimento em Autocad e Sketchup/Office. Atuação com acompanhamento de obras de alto padrão residencial. (1 vaga)

ATENDENTE PADARIA – Acima de 16 anos.(1 vaga)

AS SISTENTE COMERCIAL – Ensino médio completo, experiência administrativa de no mínimo 2 anos. Habilidades com ferramentas de software, boa comunicação verbal e escrita. Experiência na área alimentícia será um diferencial. Salário + comissão – das 9 as 19hrs. (1 vaga)

ATENDENTE/PORTEIRO – Vaga Masculina. 2º grau completo, de 25 a 45 anos. Escala 12×36, das 6 às 18hrs e das 18 às 6hrs. (1 vaga)

AUXILIAR DE ELETRICISTA – Com experiência na função. (3 vagas)

AUXILIAR DE COZINHA – 6×1 de segunda a sábado, das 7 às 15:20hrs.(1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência. (2 vagas)

AUXILIAR DE LIMPEZA – De segunda a sexta das 7 às 17hrs – Salário R$1590+ Vr R$19,77 + Cesta básica R$137,00 + VT. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Segunda a Quinta das 6 às 16hrs, Sexta das 6 às 15hrs. Experiência na função, ter meio de locomoção e flexibilidade. Ensino Médio Completo, de 38 a 50 anos. Benefícios: Seguro de Vida + Uniforme + banco de horas + Cartão de benefícios Alelo + Restaurante na empresa + Ajuda de custo + Convênio Médico e Odontológico. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Segunda a quinta das 6 as 16 hrs e sexta das 6 as 15hrs. Benefícios: Refeição no local, cesta básica e vale-transporte. (1 vaga)

A UXILIAR DE LOGÍSTICA – Experiência em emissão de CTE ou roteirização. (1 vaga)

A UXILIA R DE PRODUÇÃO – Feminino, ensino fundamental completo, residir em Nova Odessa e região. Necessário disponibilidade para trabalhar no turno da tarde 6X1. (4 vagas)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Vaga masculina. Atuar na área de produção de arames para construção civil.(1 vaga)

AUXILIAR T ÉCNICO – Não necessita experiência. CNH B definitiva e disponibilidade de horário. VT + VR ou VA + Seguro de Vida + Participação de Lucros + Desconto com faculdades + Assistência médica e odontológica + Convênio Farmácia + Telemedicina + 50% de desconto em pacotes da Empresa. (5 vagas)

ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO/ TÉCNICO ELETRÔNICO – Para prevenção corretiva de equipamento de fiação. (2 vagas)

ENCARREGADO – Com experiência em empilhadeira, para armazém. (1 vaga)

FRENTISTA – Ambos os sexos, com ou sem experiência. Salário R$2275,00 + Benefícios: Vale refeição, cesta básica e prêmio. Escala 6×1 – período da tarde (14h as 22 hrs). (1 vaga)

GERENTE DE PRODUÇÃO – masculino, com experiência em liderança na área de metalúrgica.

(1 vaga)

MANOBRISTA – Ambos o sexo. CNH de no mínimo 3 anos (EAR na CHN. Experiência como manobrista será um diferencial. (1 vaga)

MARCENEIRO – Com experiência.(1 vaga)

MONTADOR DE MÓVEIS – Com experiência, para trabalhar em loja de Nova Odessa. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – com experiência na área de metalúrgica. (2 vagas)

MEIO OFICIAL DE COZINHA – 6×1 de segunda a sábado das 13:40 às 22hrs. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA – Vaga Masculina. (1 vaga)

OPERADOR DE PEDÁGIO – Temporário. De 18 a 50 anos, ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar em turnos de 12 horas.(1 vaga)

PORTEIRO – Vaga masculina. Residir Nova Odessa/Sumaré.(1 vaga)

P ROFESSOR(A) DE INGLÊS – Disponibilidade para trabalhar à tarde, noite e aos sábados. Experiência prévia é um diferencial.(1 vaga)

RECEPCIONISTA – Vaga masculina. Com disponibilidade de horário.(1 vaga)

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – Ensino superior completo ou cursando em Engenharia de Produção/ Gestão de Produção. Ambos o sexo, de 27 a 55 anos, com experiência no segmento de Indústria de Ráfia. Benefícios: Convênio médico e odontológico, auxílio farmácia, cesta básica, fretado, café da manhã dos aniversariantes e PPR.(1 vaga)

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA – Vaga masculina, com experiência.(1 vaga)

T ÉCNICO DE REDE TELECOMUNICAÇÕES JR – Ensino médio ou nível técnico completo, habilitação categoria B. Não necessita experiência. VT + VR ou VA + Seguro de Vida + Participação de Lucros + Desconto com faculdades + Assistência médica e odontológica + Convênio Farmácia + Telemedicina + 50% de desconto em pacotes da Empresa. (5 vagas)

T ÉCNICO DE REDE TELECOMUNICAÇÕES SR – Com experiência na área. Habilitação categoria B e disponibilidade de horário. VT + VR ou VA + Seguro de Vida + Participação de Lucros + Desconto com faculdades + Assistência médica e odontológica + Convênio Farmácia + Telemedicina + 50% de desconto em pacotes da Empresa. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA: Ajudante de produção, ajudante de expedição, Ajudante de carga e descarga, Servente de pedreiro, Marceneiro meio oficial (5 vagas)

EMPRESA CONTRATA: Mecânico de manutenção, Eletricista e Ajudante de produção. (5 vagas).

EMPRESA CONTRATA: Almoxarife, Assistente de Manutenção e Infraestrutura, Assistente de Marketing, Auxiliar de Manutenção de hangar, Auxiliar de pintura, Auxiliar de produção, Eletricista Senior (Aviônico), fresador, Mecânico de Manutenção de Aeronaves, Motorista, Operador de CNC, Soldador. (15 vagas)

EMPRESA CONTRATA: Secretária e Faxineira (2 vagas)

EMPRESA CONTRATA: Auxiliar de Engenharia, Estagiário de Engenharia/Arquitetura, eletricista, Técnico de Segurança – Vagas masculinas, residir em Nova Odessa ou Sumaré-SP. (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA: Jovem aprendiz (de 18 a 24 anos), Estoquista, Operador de produção. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA: Coletor de Lixo, Motorista D, Soldador. (3 vagas)

