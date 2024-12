Lyedja Yasmin, de 19 anos, estudante do terceiro ano do ensino médio do Rio Grande do Norte entrou armada com um revólver em uma sala de aula da escola Berilo Wanderley, em Neópolis.

O caso aconteceu no bairro de Natal, na manhã desta terça-feira. Uma tragédia foi evitada graças à intervenção de um aluno, que foi baleado de raspão na cabeça ao tentar conter a estudante.

Ela havia deixado uma carta de despedida, indicando que o ato poderia resultar em um massacre sem precedentes em mais uma escola do país.

Por Silmara Luz*

As férias escolares chegaram, trazendo alegria para as crianças, mas, para muitas mães, um misto de desafio e sobrecarga. A ausência da rotina escolar, somada às demandas do lar e trabalho, frequentemente transforma esse período em uma fonte de estresse. Como equilibrar as exigências do dia a dia, garantir o bem-estar das crianças e preservar a saúde mental? Este texto explora estratégias para um período mais leve e equilibrado.

Durante as férias, a já presente “carga mental invisível” se intensifica. Além das tarefas cotidianas, recai sobre as mães a responsabilidade de preencher o tempo das crianças com atividades divertidas, seguras e educativas. Sem planejamento ou apoio, a sensação de culpa pelo tédio dos filhos pode levar ao desgaste emocional. A seguir estratégias práticas para passar por esse período com mais leveza:

Planejamento Flexível: Estabelecer uma rotina básica com horários para brincadeiras, descanso e passeios cria previsibilidade para as crianças e libera momentos para as mães. Atividades Autônomas: Desenhos, jogos de tabuleiro ou filmes educativos são opções que entretêm as crianças e oferecem pausas às mães. Momentos de Autocuidado: Um banho relaxante ou ler por alguns minutos são formas simples de recarregar as energias. Rede de Apoio: Dividir responsabilidades com familiares ou amigos reduz a sobrecarga. O envolvimento do parceiro é essencial. Passeios ao Ar Livre: Parques e bibliotecas oferecem atividades acessíveis e ajudam mães e filhos a saírem da rotina doméstica.

Leia Mais Notícias do Brasil

Entreter as crianças não é tarefa exclusiva das mães. Promover a autonomia infantil e dividir responsabilidades com outros familiares é essencial. Além disso, momentos de lazer para as mães são fundamentais para um período mais saudável.

Com planejamento, estratégias práticas e apoio, as férias podem ser um período equilibrado para mães e filhos. Dividir tarefas, criar rotinas flexíveis e priorizar o autocuidado são passos cruciais para transformar esse momento em uma experiência agradável e enriquecedora para toda a família. Afinal, uma mãe feliz e descansada é o alicerce para o bem-estar da casa.

*Silmara Luz é terapeuta especializada em saúde emocional das mães e escritora do livro Mãe também é gente