Americana dá início à formação para a Educação Infantil com a Unicamp

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebeu, na noite de quarta-feira (10), o encontro inaugural da formação intitulada “Espaços da Infância”, oferecida em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a educadores municipais. Mais de 400 profissionais da rede de Educação de Americana acompanharam a primeira noite de atividades.

Professores, coordenadores, pedagogos e gestores foram recepcionados por um vídeo de boas-vindas do prefeito Chico Sardelli e pela fala do secretário de Educação, Vinicius Ghizini. “Nosso compromisso com a Educação se aprofunda por meio deste convênio com a Unicamp, que trará para a Educação Infantil um olhar sobre o que há de mais moderno para o desenvolvimento integral das potencialidades de nossas crianças. A administração Chico e Odir acerta novamente, desta vez ao proporcionar a formação voltada para o atendimento das crianças pequenas em nossas escolas”, disse.

O evento deu início a um calendário de oito meses de atividades formativas ao longo de 2024, com foco na Educação Infantil. O cronograma será conduzido em parceria entre a Secretaria de Educação e a equipe do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, sob a coordenação da Professora Doutora Roberta Rocha Borges, que explicou a formação aos presentes.

Mais notícias da cidade e região

“A pesquisa no contexto da escola, no chão da escola, me interessa muito porque nos dá a possibilidade de ver os desafios e fazer transformações. A ideia é que a gente esteja nesse projeto muito perto de vocês para que possamos compreender os trabalhos e desafios e, juntos, propor mudanças para atender cada vez melhor nossas crianças”, disse ela.

O convênio prevê a formação de mais de 500 professores, além de pedagogos, gestores e demais servidores, que atendem mais de 6,6 mil crianças de 0 a 5 anos em 38 unidades da rede municipal, entre Casas da Criança, creches e Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil).

A iniciativa tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade na educação infantil através de assessoria institucional, formação e disponibilização de metodologias de acompanhamento e documentação do desenvolvimento de crianças pequenas

A nova qualificação dos educadores está integrada ao Programa Americana Pela Primeira Infância (PAPI), lançado em 2022 pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice-prefeito Odir Demarchi.