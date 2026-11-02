Americana sedia encontro para fortalecer políticas ambientais

Americana sedia encontro regional para fortalecimento de políticas públicas ambientais

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Gestores públicos de Americana e cidades da região participaram, nesta quinta-feira (29), do Encontro Regional sobre Fundos Municipais de Meio Ambiente, realizado pelo Consórcio PCJ, no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. O evento contou com a presença do prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária municipal de Meio Ambiente e palestrante do encontro, Andréa Cristina Gonçales, e do superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fábio Renato de Oliveira.

A reunião, promovida no âmbito do Programa de Proteção aos Mananciais (PPM), teve como objetivo promover a troca de experiências entre os municípios, estimular a cooperação regional, incentivar a implementação e estruturação dos Fundos Municipais de Meio Ambiente e fortalecer as políticas públicas ambientais por meio do compartilhamento de iniciativas bem-sucedidas.

“É uma satisfação receber em Americana um encontro tão importante para o fortalecimento das políticas públicas ambientais. Esse momento permite que os municípios troquem experiências, conheçam iniciativas que estão dando certo e encontrem caminhos para avançar na proteção do meio ambiente. Também é uma oportunidade de compartilhar o trabalho que desenvolvemos em Americana e contribuir para que outras cidades possam aproveitar essas experiências, fortalecendo a cooperação regional em benefício de toda a população”, destacou Andréa, secretária municipal de Meio Ambiente e palestrante do evento.

O encontro contou também com palestras de Pedro Geraldo de Campos Neto, secretário de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente de Itupeva; Jaqueline Salvador Leite, servidora da pasta de Itupeva; e Fábio Luccas Rosa Junior, secretário de Meio Ambiente e Saneamento de Limeira. Depois das apresentações, os participantes tiveram espaço para debates e perguntas.

“A participação do DAE em um encontro como esse é muito importante, porque a gestão dos recursos hídricos está diretamente ligada à preservação ambiental. A troca de experiências entre os municípios ajuda a identificar soluções, fortalecer parcerias e desenvolver ações conjuntas para proteger nossos mananciais. Esse trabalho integrado é fundamental para garantir a qualidade e a disponibilidade da água, pensando não apenas nas necessidades atuais, mas também nas futuras gerações”, ressaltou o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira.

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