Curso de Capacitação para Catadores tem horário alterado e começa amanhã

Curso de Capacitação para Catadores tem horário alterado e começa no dia 3 de novembro

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O Curso de Capacitação para Catadores Autônomos, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), teve o início adiado para o dia 3 de novembro. O horário também mudou, passando para o período da tarde, das 14 às 18 horas. As aulas serão realizadas no CIEP “Dom Eduardo Koaik”.

A participação é gratuita, e as inscrições devem ser realizadas pelo link forms.gle/6EeaiUFBJzmsCttb7. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atividade de catação e reciclagem, contribuindo para melhores condições de trabalho, geração de renda e qualidade de vida dos participantes.

As atividades ocorrem nos dias 3, 4, 10, 11 e 12 de novembro. O CIEP “Dom Eduardo Koaik” fica na Avenida Alonso Keese Dodson, 385, no Planalto do Sol II.

A iniciativa é da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com metodologia e aplicação do Sebrae.

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