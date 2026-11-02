Zoo Americana realiza substituição de alambrados e melhorias em recintos

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O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana iniciou a substituição dos alambrados de seus recintos. A medida visa garantir a segurança dos animais, da equipe técnica do Parque e de seus visitantes.

Até esta quinta-feira (29), as telas foram substituídas no setor extra, na quarentena e nos recintos das araras-azuis, espécie ameaçada de extinção, araras-vermelhas, araras-canindé, araras-piranga e arara-híbrida. Os trabalhos também incluem limpeza geral, substituição de poleiros e renovação do substrato. Para viabilizar as intervenções, as araras foram colocadas em quarentena.

Posteriormente, outros recintos terão seus alambrados substituídos, como os de coscoroba, cisne-negro, flamingo, tamanduá, harpia, urubu-rei e os de papagaios ameaçados de extinção.

A diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, destacou a importância da manutenção contínua. “Procuramos garantir revitalizações constantes para o Parque Ecológico para que ele seja um espaço seguro e agradável para os animais aqui mantidos e para os funcionários e os visitantes dele”, disse.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou que a substituição das telas contribui para prevenir fugas e a entrada de animais externos nos recintos. “Com as novas telas, a proteção fica reforçada e diminui-se o risco de um animal escapar de um recinto ou o de um animal de fora entrar nele. Nesse sentido, a Prefeitura atua preventivamente, concentrando sua atenção na promoção do bem-estar da população e dos animais do zoológico”, complementou.

Os recursos utilizados na manutenção são provenientes do Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco” e do Jardim Botânico “Prefeito Carrol Meneghel”, instituído pela Lei nº 5.999, de 2016.

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