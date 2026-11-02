Novembro Negro 2026 reúne programação com ações culturais, educativas e de valorização da história e da cultura negra

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e o Movimento Negro, promove, ao longo de novembro, uma programação especial em celebração ao Novembro Negro 2026. A iniciativa reúne atividades culturais, educativas e formativas voltadas à valorização da história, da memória, da ancestralidade e das contribuições da população negra para a sociedade brasileira, além de fortalecer o compromisso com a equidade racial e o enfrentamento ao racismo.

A programação contempla diferentes públicos e espaços do Município, envolvendo a comunidade, as famílias, os estudantes, os profissionais da educação e os movimentos sociais. As ações buscam ampliar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, valorizar as identidades negras e promover reflexões sobre a construção de uma sociedade mais justa, democrática e livre de discriminação racial.

A abertura da programação do Novembro Negro acontece no domingo, 8 de novembro, com o tradicional Cortejo Afro — manifestação cultural que celebra a ancestralidade, a resistência e a potência criativa da população negra. A concentração será às 8 horas, em frente ao Museu da Imigração, com saída marcada para as 8h30.

O trajeto percorrerá as principais ruas do Centro até a Estação Cultural, com chegada prevista para as 10 horas, junto à feira livre. Na sequência, o público poderá acompanhar o Projeto Samb’Ajuda – Especial Novembro Negro, com muito samba e conscientização.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, contando com a participação de alunos da rede municipal, coletivos locais e integrantes da oficina de Ciranda e CenoPoesia, ministrada pela arteterapeuta Áurea Mendes que marcam a concretização da oficina com a participação no cortejo. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

No dia 10 de novembro é aberta a exposição “O Silêncio que Grita” no Museu da Imigração, com painéis que trazem o registro de pessoas e do cotidiano da Villa de Santa Bárbara no século XIX, visando incluir a perspectiva das populações que foram invisibilizadas pela historiografia local de Santa Bárbara d’Oeste. A exposição seguirá até o dia 20 de novembro.

No dia 11 de novembro, das 18h30 às 21 horas, o Teatro Municipal Manoel Lyra receberá a Mostra Cultural – Educação das Relações Étnico-Raciais, com a participação de pais e estudantes da Rede Municipal de Ensino. O evento dará visibilidade às experiências pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares, evidenciando o trabalho educativo de valorização das identidades, da diversidade e das culturas africana, afro-brasileira e indígena.

No dia 17 de novembro, às 19 horas, a Câmara Municipal sediará a cerimônia de entrega da Medalha Zumbi dos Palmares, realizada pelo Movimento Negro, em reconhecimento à importância da luta por igualdade racial e valorização da população negra. A atividade será aberta ao público.

No domingo, 15 de novembro, a programação contará com duas atividades abertas ao público. Das 9 às 14 horas, será realizado o Território do Axé, na Tenda de Umbanda Vó Maria do Rosário, localizada na Rua Laura dos Santos Machado, 652, no bairro Terras de Santa Bárbara. A atividade é organizada pela Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, através de fomento por meio do Edital Novembro Negro.

Também no dia 15, às 14 horas, o CEU das Artes receberá o Circuito Hip Hop, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a Batalha do CEU. A iniciativa valoriza a cultura hip hop e suas expressões artísticas, reconhecendo sua importância como manifestação cultural, forma de expressão das juventudes e espaço de identidade e resistência. A atividade é aberta ao público.

No dia 17 de novembro, no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” das 8h30 às 11 horas, haverá a ação “Rota de Conversa” do projeto “ANÔNIMOS: Histórias não contadas”. A pesquisa, realizada pelos especialistas Dr. Guedes, Prof. Dr. Aguilar e Prof. Bomfim, resgata a história e as vivências das populações invisibilizadas (negros, indígenas, mulheres e jovens) no século XIX, de acordo com a pesquisa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Em comemoração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, acontecem a Celebração da Consciência Negra e a Feira Afro Bárbara. O evento, realizado em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, das 14 às 22 horas, é uma iniciativa aberta a toda a população.

A programação reúne o Movimento Negro e as secretarias de Educação e de Cultura e Turismo em uma solenidade dedicada à memória, à cultura, à resistência e às conquistas do povo negro. Paralelamente, a Feira Afro Bárbara destaca o empreendedorismo, a arte e a produção cultural local, reunindo expositores, artesãos e empreendimentos que expressam a riqueza da identidade afro-brasileira e impulsionam a economia criativa do Município.

Já no dia 23 de novembro, das 18h30 às 20h30, será realizado, em formato on-line, o Seminário de Boas Práticas Antirracistas, direcionado aos educadores da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Educação, com apoio da Roda Educativa e do Instituto Escola Acaia, pretende fortalecer o compartilhamento de experiências e práticas pedagógicas comprometidas com a equidade racial e com uma educação antirracista.

No dia 24 de novembro a exposição “O Silêncio que Grita” segue em novo local, agora na Biblioteca Léo Sallum, onde permanece até o dia 27 de novembro, com horário de visitação das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

No dia 25 de novembro, das 18h30 às 20h30, na Secretaria de Educação, acontece a “Oficina arteterapêutica e roda de conversa Sapatos Vermelhos — Mulheres que Caminham”. Conduzida por Simone Borro, Patrícia Tita Lima, Joyce Taunay e Áurea Mendes, a oficina e roda de conversa visa valorizar as trajetórias femininas e debater direitos, inclusão, cultura afro-brasileira e ancestralidade.

O encontro é voltado ao público feminino e também a todas as pessoas interessadas, encerrando-se com uma vivência arteterapêutica e de expressão coletiva. A oficina é gratuita e oferecerá 40 vagas, a serem preenchidas mediante formulário a ser divulgado nas redes sociais da Secretaria de Educação.

A programação do Território do Axé terá continuidade na sexta-feira, 27 de novembro, às 18 horas, no Nzo Musambu Nzazi Luango Nlundi kwa Kilembe Mbondo — Casa de Culto de Nzazi Luango, guardião da árvore sagrada da vida —, localizado na Rua Vereador Arnaldo João Boaretto, 418, no bairro Recreio Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste.

A atividade é organizada pela Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, através de fomento por meio do Edital Novembro Negro. A participação é aberta ao público e gratuita.

No dia 28 de novembro, das 8h30 às 11h30 na Secretaria Municipal de Educação acontece a Oficina de Tecidos Africanos, com o Professor Mestre Adelson Santos, com o objetivo de conhecer as padronagens de tecidos em diferentes países da África, entendendo seus significados e histórias. A oficina é gratuita e oferecerá 50 vagas, a serem preenchidas mediante formulário a ser divulgado nas redes sociais da Secretaria de Educação.

Educação antirracista durante todo o ano

Mais do que uma agenda comemorativa, o calendário de ações Novembro Negro representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com a população sobre o racismo, a valorização da diversidade e a importância de reconhecer a história e as contribuições da população negra na formação do Brasil.

Na Educação, essas ações dialogam com as Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas instituições de ensino. O trabalho desenvolvido busca contribuir para que crianças, estudantes e profissionais da educação reconheçam a diversidade como parte fundamental da sociedade e construam relações pautadas no respeito, na valorização das diferenças e na igualdade de direitos.

Com a participação das secretarias municipais, do Movimento Negro, dos educadores e da comunidade, Santa Bárbara d’Oeste reafirma a importância de manter viva a memória, valorizar a cultura negra e fortalecer ações permanentes de enfrentamento ao racismo e promoção da equidade racial.

A programação é um convite à participação da população e à construção coletiva de uma cidade que reconhece sua diversidade e valoriza todas as suas histórias.

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