Pastor Miguel Pires pede informações sobre obras da creche do Jardim Bertoni

Pastor Miguel Pires pede informações sobre atrasos e conclusão das obras da creche do Jardim Bertoni

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O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre atrasos e conclusão da creche do Jardim Bertoni.

No documento, o parlamentar aponta que foi procurado por usuários solicitando informações sobre a obra, realizada por meio de parceria entre o governo do estado de São Paulo, a prefeitura de Americana e o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE).

“O crescimento populacional dos bairros Jardim Boer, Jardim Bertoni, Mirandola e adjacências tem aumentado a demanda por serviços públicos, especialmente na área da educação infantil. A falta de vagas próximas às residências representa uma dificuldade para muitas famílias, que precisam percorrer distâncias maiores para levar seus filhos às unidades disponíveis, situação que pode comprometer a rotina de trabalho e os compromissos dos responsáveis”, afirma Pastor Miguel

O autor questiona a situação atual das obras da creche escola do Jardim Boer I; qual a demanda atual por vagas em creches e unidades de educação infantil nos bairros Jardim Boer, Jardim Bertoni, Mirandola e adjacências; e se a Administração Municipal possui estudos ou levantamentos recentes sobre a necessidade de ampliação da rede de educação infantil nessa região.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária de terça-feira (3).

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