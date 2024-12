Prefeitura de Americana entregou 558 unidades habitacionais em 2024

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, entregou 558 unidades habitacionais em 2024, sendo 530 no Jardim Nova Aliança e 28 do Programa Vida Longa, no bairro Jaguari, totalizando investimento de mais de R$ 10 milhões.

“Estou muito feliz, pois atingimos o objetivo do ano, que era finalizar essas obras e proporcionar o sonho de centenas de famílias, que é ter a sua casa própria. E através do Programa Vida Longa, vamos oferecer qualidade de vida e dignidade para idosos em situação de vulnerabilidade que tanto precisam de moradia”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O residencial, que conta com 530 casas, ocupa uma área total de 160 mil metros quadrados e foi construído através de uma parceria entre Prefeitura, Governo do Estado de São Paulo, Asta (Associação dos Sem-Teto de Americana), entidade responsável pelo projeto de loteamento, Caixa Econômica Federal e empreendedores.

A obra do Programa Vida Longa, do Governo do Estado de São Paulo, foi executada por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em área cedida pela Prefeitura de Americana. O equipamento comunitário de moradia gratuita é especialmente projetado para atender pessoas idosas em condomínios horizontais, com áreas de convivência e integração dotadas de mobiliário básico tanto para as unidades habitacionais como para as áreas comuns.

“Que alegria poder olhar e ver a felicidade e a emoção de cada um que recebeu sua moradia. Não tem nada mais prazeroso do que poder participar e fazer parte deste momento tão importante na vida dessas famílias. Seguiremos trabalhando para, cada vez mais, construir moradia para aqueles que mais precisam”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Também estão em processo de contratação das empresas a construção de mais 590 unidades habitacionais, sendo 390 através do Programa Nossa Casa – Preço Social, do governo estadual, para famílias com renda de até três salários mínimos, e 200 no Faixa 1, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, para famílias com renda de até dois salários mínimos.

“É uma alegria imensa testemunhar o impacto transformador das ações da Secretaria de Habitação na vida das famílias de Americana. Parabenizo o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi pela liderança e visão que tornaram esses avanços possíveis. Nossa missão é clara: construir dignidade, oferecer moradia e garantir qualidade de vida para quem mais precisa. A emoção de cada família ao receber sua casa própria nos inspira a seguir firmes, trabalhando por uma Americana mais justa e repleta de oportunidades”, comemorou o secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

Além das unidades habitacionais, a Secretaria de Habitação entregou 107 escrituras para famílias que moram nos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jardim das Flores, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Mário Covas, São Jerônimo, Vila Dainese e Antônio Zanaga. Desde 2021, já foram entregues escrituras para 252 famílias.

Com investimento de R$ 626.635,95, foi construída e entregue a nova Praça “Irmã Wanda Freire da Costa”, no Jardim Mário Covas, que conta com Espaço Kids, com brinquedo infantil multiuso, equipamento de ginástica, Espaço Pet, mobiliário urbano, quadra esportiva, iluminação de LED, piso de concreto das calçadas e dos passeios internos e rampas de acessibilidade.

Em convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 60 famílias receberam atendimento para orientação e instrução para regularização de imóveis para habitação de interesse social.

A Prefeitura de Americana também retomou a execução do Projeto Social do Vida Nova I e II. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, são realizadas oficinas e oferecidos cursos gratuitos no Senai e Senac, preparando os jovens para o mercado profissional.

Foram realizados 956 novos cadastros habitacionais em 2024. Também são realizados acompanhamentos de projetos em parceria com construtores e entidades para atendimento da lista de inscritos no programa habitacional do município.