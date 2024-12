A equipe de natação de Americana conquistou a 4ª colocação na classificação geral do Campeonato Paulista Infantil de Verão de Natação – 21º Troféu Major Sylvio de Magalhães Padilha, realizado neste final de semana na piscina de 25 metros do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. O evento, organizado pela Federação Aquática Paulista, é a principal competição da categoria a nível estadual.

Provas da Natação

As provas aconteceram em cinco etapas entre sexta-feira (6) e domingo (8). A Natação Americana, que conta com apoio da Secretaria de Esportes, faturou 12 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e cinco de bronze. Com o desempenho, a equipe ficou em 4º lugar tanto no quadro geral de medalhas quanto na classificação por pontos.

Além do resultado coletivo, a atuação do time americanense também foi marcada por destaques individuais. O atleta Lucas Dé dos Santos quebrou três recordes brasileiros da categoria, nas provas de 100, 200 e 800 metros livre.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

“O balanço do nosso desempenho na competição foi bem positivo. Nossos atletas tiveram melhoras consideráveis de tempo e tivemos um número expressivo de medalhas e bons resultados, que nos coroaram como a quarta melhor equipe do estado na categoria. Tudo isso é fruto de muito trabalho e dedicação dos nadadores e de toda a comissão”, avaliou o coordenador técnico da equipe americanense, Fabio Henrique Cremonez.

O campeonato contou com a participação de 423 atletas de 13 e 14 anos de 49 clubes e entidades do estado de São Paulo, nas categorias masculino e feminino, em diversas provas e estilos. Americana foi representada por 20 nadadores, sendo 11 meninos e 9 meninas, que compuseram também dois revezamentos.

“Um final de semana muito gratificante para o esporte americanense, sediando um evento de grande porte no nosso Centro Cívico e ainda contando com um excelente desempenho dos nossos representantes da casa.

Isso é reflexo do investimento contínuo no esporte e do talento e dedicação dos nossos atletas e da equipe técnica. Uma conquista que nos deixa muito orgulhosos e que reforça o potencial da nossa cidade no cenário esportivo. Seguiremos trabalhando para oferecer mais estrutura e oportunidades aos atletas”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Leia + Sobre todos os Esportes