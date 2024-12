“Descer pra BC” atingiu o pódio mais desejado da indústria fonográfica. A canção que viralizou em todo país é, sem dúvidas, o sonho realizado da dupla paranaense Brenno & Matheus.

Neste domingo, 8, “Descer pra BC” atingiu a posição número 1 do Spotify e ganhou um clipe, já disponível no canal do YouTube. ASSISTA!

A música encomendada pelos artistas ao compositor João Dalzoto foi escrita em parceria com o Dj Ari SL. Brenno & Matheus, que nasceram em Astorga, no Paraná, consideram o Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina, como a Dubai brasileira. Ambos tinham em mente gravar uma faixa que exaltasse o amor e a admiração pelo município e assim decidiram apostar em “Descer pra BC”.

“Nasci em uma cidade pequena e sempre tive o sonho de conhecer a praia. A gente que vem do interior, sem tantas condições, imagina como tudo aquilo deve ser. E depois de muito tempo, quando era adulto já, comprei uma viagem pra Balneário Camboriú e foi amor à primeira vista”, lembra Matheus.

“Os paranaenses, de forma geral, têm muito carinho por Balneário. Tenho muitas aventuras vividas ali e sempre foi uma ideia nossa gravar algo que falasse sobre a cidade. Quando recebemos a ‘Descer pra BC’ a conexão foi direta. Ela é bem-humorada, leve, divertida e tem bem o nosso estilo musical”, conta Brenno.

Desde que foi lançada, “Descer pra BC” vem acumulando números surpreendentes

São quase 19 milhões de execuções no Spotify e o título de ‘Artista Número 1’ em todo o Brasil.

“Tem horas que parece que isso é um sonho. Pra falar a verdade, a gente nem acredita direito que isso aconteceu. Foi tudo tão surpreendente, orgânico! Do nada, Virgínia, Zé Felipe e as filhas, Adriane Galisteu, Luan Pereira, Rodrigo Faro e Vera Viel, Fernando Zor, Henrique (que faz dupla com Juliano), Patrícia Abravanel, Toguro e Léo Dias, Maraísa, Guilherme & Benuto, MC Ryan SP. Todo mundo postando. Nem nos nossos melhores sonhos imaginamos isso. O Brasil abraçou ‘Descer pra BC’ com muito carinho e isso é emocionante, gratificante. Fez toda a nossa luta valer a pena”, reflete Matheus.

Em dezembro de 2024, Brenno & Matheus completam 10 anos de carreira com o hit do verão. O clipe de ‘Descer pra BC’ narra, mantendo a dinâmica divertida da canção, a passagem dos cowboys pela paradisíaca cidade. Sertanejos, eles invadem Balneário de caminhonete, bota, chapéu e fivela pra viver a vida que sempre sonharam.

“A letra traz essa grande brincadeira, da oportunidade de deixar a vida na roça pra viver uma nova realidade. Da caminhonete, o herdeiro passa para os carros esportivos de luxo e lanchas. Tudo, claro, de forma lúdica para retratar a realização do sonho do trabalhador rural que se deu muito bem. No final é isso mesmo, a música fala sobre a realização do sonho, assim como estamos vivendo esse momento tão único e especial”, fala Brenno.

Celebrando e aproveitando a nova fase, Brenno & Matheus voltaram para o estúdio e, em breve, trarão mais novidades.

“Nossa história é forjada com muita luta. Desistir não combina com a gente e lá se vão 10 anos de batalhas. ‘Descer pra BC’ alcançou aquilo que só Deus poderia nos dar. Em eterna gratidão, já estamos produzindo novas músicas que serão lançadas a partir de janeiro. Obrigado a cada um que ouviu e assistiu. Isso só foi possível graças a vocês”, encerram.

