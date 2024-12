Vereadores Estudantes do 5º Ano encerram a 21ª legislatura Nova Odessa

Os Vereadores Estudantes de Nova Odessa realizaram na última sexta-feira (06/12), a sessão final do ano, marcando a 21ª edição do projeto. Os 24 participantes – sendo 12 titulares e 12 suplentes – são alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino mantida pela Prefeitura, eleitos por seus colegas no início do ano por meio de votação.

O objetivo dos vereadores estudantes é debater questões relacionadas às suas escolas e às comunidades onde vivem. As reuniões ocorrem mensalmente no plenário da Câmara de Vereadores.

Ao longo do ano, os vereadores estudantes participaram de dez sessões ordinárias, incluindo as de diplomação e posse. Nessas sessões, eles apresentam propostas de ações, projetos e obras que busquem solucionar problemas cotidianos das escolas, além de abordar desafios mais amplos dos bairros e da cidade como um todo.

O projeto é realizado anualmente em parceria entre a Câmara Municipal e a Secretaria de Educação da Prefeitura de NovaOdessa.

A eleição dos representantes acontece no início do ano, com os alunos do 5º ano, e todo o processo é supervisionado e coordenado pelas equipes pedagógicas de cada escola.

Leia + sobre política regional

Para a secretária-adjunta de Assuntos Jurídicos do Município, Natália Lins, “foi um dia muito especial, que marcou a finalização de mais um projeto na vida dessas crianças”. “Esta é uma ação muito importante pois as crianças aprendem desde cedo a serem cidadãos e a reivindicar seus direitos, analisando o que tem de errado na sua escola ou no seu bairro e trazendo para discussão, pois a sociedade não é feita somente por políticos, mas também por cidadãos, sendo assim, podem cobrar suas reivindicações ao poder público”, relatou.

O presidente da Câmara, Wagner Morais, ressaltou a relevância do projeto na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres políticos. “Cada criança que passa pelo plenário da Câmara vivencia uma lição de cidadania. Da mesma forma, ao participarem do processo de eleição de seus representantes, os alunos compreendem o funcionamento do sistema político baseado na democracia representativa”, afirmou o presidente.

“Eu gostei muito de ser vereadora estudante e tive uma oportunidade maravilhosa sendo porta-voz da minha escola, pois a sociedade não depende só de mim, mas de todos que estão ao meu redor”, disse a vereadora estudante Manuella Gonçalves, da EMEB Vereador Osvaldo Luis da Silva.

Confira abaixo os vereadores e suplentes de cada Escola Municipal de Ensino Básico:

EMEB Dante Gazzetta: Lara Rodrigues Manzato (vereadora) e Kamila Alane Costa Souza (suplente).



EMEB Prof. Almerinda Delegá Delben: Mariana Dória Tomaz (vereadora) e Helena Pohl Bessão (suplente).



EMEB Vereador Osvaldo Luis da Silva: Manuella Gonçalves Mendizabal (vereadora) e Heitor Miguel de Lima Castanho (suplente).



EMEB Professora Salime Abdo: Isaac Moura (vereador) e Mariana Passos Kimpel (suplente).



EMEB Professora Augustina Adamson Paiva: Isadora Ribeiro Oliveira (vereadora) e Ruan Miguel dos Santos Ozolin (suplente).



EMEB Professora Alzira Ferreira Delegá: Otávio Alves de Carvalho (vereador) e Isabelly Cardoso Fernandes (suplente).



EMEB Professora Alvina Maria Adamson: Sophia Vidal Rodrigues (vereadora) e Tayná Vitória do Amaral Primo (suplente).



EMEB Professora Haldrey Michelle Bueno: Bernardo Lourenço Correa (vereador) e Laura Santos Lins (suplente).



EMEB Prefeito Simão Welsh: Lorenna Alves de Oliveira (vereador) e Kaiky Miguel Coutinho de Souza (suplente).



EMEB Paulo Azenha: Lorena Fonseca Branco (vereadora) e Joaquim Neto Nunes Machado.



EMEB Therezinha Antônia Malagueta Merenda: Ana Lara Teixeira Gonçalves (vereadora) e Vitória Camargo (suplente).



EMEB Vereador Avelino Xavier Alves – Poneis: Laura Lorrany de Jesus Piantavinha Leão (vereadora) e Nicollas dos Santos Rodrigues da Silva (suplente).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP