Como cuidar da região íntima feminina no verão

O cuidado íntimo é fundamental para o bem-estar e qualidade de vida das mulheres, e no verão, a combinação de calor, suor e atividades ao ar livre exige uma rotina de higiene ainda mais intensa. Pensando nisso, a Feel, marca brasileira de dermocosméticos desenvolvidos para a saúde íntima feminina, apresenta uma linha de produtos que promovem conforto, frescor e confiança na hora de aproveitar a estação mais quente do ano.

Para dar início a rotina de cuidados, a marca desenvolveu o Sabonete Íntimo que higieniza de forma leve e mantém a hidratação, além de amenizar odores indesejados causados pela transpiração e proporcionar frescor. Feito com calêndula, aloe vera e ylang ylang, o produto respeita o equilíbrio natural da flora íntima, limpa sem agredir, protege contra infecções e inflamações. Ideal para quem busca uma rotina diária prática e eficaz.

Seguindo com o tratamento para o verão, Óleo Calmante Feel é o aliado perfeito para acalmar e reparar a pele após a depilação, relação sexual ou até em momentos do dia a dia. Com ingredientes naturais como lavanda, melaleuca, camomila e óleo de coco, ele possui propriedades antifúngicas, antibacterianas e anti-inflamatórias que previnem desconfortos, assaduras, coceiras e foliculite, além de ter ação anti-atrito contra calor e suor. Criado especialmente para peles sensíveis e com resultados comprovados, ele pode ser utilizado na região íntima e axilas, hidratando e uniformizando o tom da pele.

Por último, o Spray de Limpeza Feel é indispensável para fazer a manutenção da higiene em momentos fora de casa, como após o treino, atividades de longa duração, durante o período menstrual, ou nos dias de verão. Com melaleuca e prebióticos em sua fórmula, ele ajuda a prevenir odores indesejados e proporciona uma sensação imediata de limpeza e conforto. Testado por especialistas, é vegano e livre de alergênicos, além de ter um design compacto e discreto, ideal para levar na bolsa em qualquer lugar.

Serviço:

Sabonete Íntimo – R$49,90

Óleo Calmante Feel – R$54,00

Spray de Limpeza – R$56,00

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP