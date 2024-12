Médica esclarece dúvida de Maira Cardi sobre amamentação após implante de silicone

Após cirurgias de redução de aréola e prótese de silicone de 400ml, a influenciadora Maíra Cardi expôs em suas redes sociais o medo que está sentindo por talvez não conseguir amamentar seu terceiro filho, fruto do casamento com o coach Tiago Nigro.

De acordo com a cirurgiã Narayana Serpa, referência em contorno corporal, a redução de aréolas não interfere na amamentação, mas pode interferir na sensibilidade do toque e da zona erogênica, que diz respeito à excitação da mulher. “Isso acontece com qualquer corte na pele. A pele que foi cortada tem uma diminuição da sensibilidade por um período temporário, podendo levar poucos meses ou até anos, de acordo com cada pessoa”, explica.

Além disso, as preocupações da influenciadora se estendem ao tamanho da prótese que possui, e ao crescimento natural dos seios quando a mulher se torna mãe. A médica esclarece que o crescimento do seio depende da quantidade de glândulas mamárias que cada pessoa possui. “Não é o volume das próteses que vai determinar o crescimento da mama na gestação, mas sim a quantidade de glândula mamária que existe.”

Maira Cardi e o silicone

E, quanto ao silicone, Narayana conta que também não há problemas em relação a amamentar, mas ressalta: “Quanto maior o volume da prótese, mais compressão ela vai fazer sobre o tecido mamário, que pode atrofiar. Ou seja, a mulher pode acabar amamentando menos porque vai ter menos tecido mamário para a produção de leite.”

A cirurgiã alerta que as cirurgias reparadoras após a gravidez só são permitidas após seis meses do parto. Caso a mulher esteja amamentando, somente após seis meses de ter parado a amamentação. Contudo, não há restrições para mulheres que colocam silicone antes de engravidar, e a amamentação não é afetada. “A cirurgia pode sim atrapalhar? Pode, nos casos de redução mamária, nos casos onde é retirado o tecido mamário. Quando é só colocado o implante, a amamentação é completamente normal”, afirma a doutora.

Saiba mais sobre a Dra. Narayana Serpa

Formada em medicina em Pelotas – RS e licenciada pela Universidade de Madrid – Espanha, com mais de 20 anos de experiência, Dra. Narayana Serpa se apaixonou pela Cirurgia Plástica durante sua especialização, quando percebeu que era possível transformar não somente a estética como reparar condições, revitalizar a auto-estima e reintegrar o paciente na sociedade.

Hoje, além da formação, a médica se especializou em mamoplastia em L multiplanos; contorno corporal através da lipoaspiração HD Total Definer, sendo uma das poucas médicas do Rio de Janeiro especialistas na técnica; renuvion, além de diversas técnicas ministradas nos principais congressos internacionais do mundo. Dra. Narayana Serpa atende em Ipanema, no Rio de Janeiro e é membro da SBCP.

