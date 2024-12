Veja lista dos melhores jogadores do Brasileirão 2024

O Brasileirão terminou no último domingo (8), com a definição da disputa pelo título e das equipes rebaixadas para a Série B em 2025.

Com uma vitória sem sustos no Estádio Nilton Santos, o Botafogo garantiu a liderança e voltou a conquistar o torneio após 29 anos. Na parte de baixo da tabela, o Athletico perdeu para o Atlético-MG e caiu para a segunda divisão.

Estevão (Palmeiras): com 12 gols e nove assistências, o atacante de 17 anos foi o destaque do Alviverde ao longo da competição.

Rodrigo Garro (Corinthians): único a atingir o “duplo-duplo”, ou seja, dois dígitos em gols e assistências, sendo fundamental na recuperação do Timão

Yuri Alberto (Corinthians): uma sequência de gols na redenção do Corinthians colocou o atacante no posto de artilheiro da competição, com 15 gols.

Alerrandro (Vitória): referência no ataque do Leão com 15 gols marcados, se tornou uma das maiores surpresas na reta final e também está na artilharia.

Pedro (Flamengo): mesmo lesionado desde setembro, o atacante se manteve entre os jogadores mais decisivos do torneio, com 11 gols.

Lucas Moura (São Paulo): foram 10 gols para o experiente meia-atacante, que se manteve como destaque do Tricolor.

Hulk (Atlético-MG): apesar da campanha irregular do Galo, o atacante de 38 anos continuou em alto nível no Brasileirão, com 15 participações decisivas.

Matheus Pereira (Cruzeiro): terceiro jogador com mais assistências no Brasileirão, o meia-atacante é o principal jogador do Cruzeiro.

Savarino (Botafogo): nos números, o venezuelano foi o destaque do Glorioso e fundamental na campanha do título.

Raphael Veiga (Palmeiras): chegou a marcar nove gols em uma sequência de 10 rodadas, se destacando nas estatísticas do torneio de maneira geral.

Os times que mais se destacaram no Brasileirão

Após a derrocada de 2023, o Botafogo se reestruturou e conseguiu liderar o Brasileirão na maior parte do torneio. Após conquistar a Libertadores, o Glorioso também levantou o troféu nacional, feito alcançado apenas pelo Santos de Pelé e pelo Flamengo em 2019.

O Palmeiras, apesar de uma temporada irregular, se manteve nas primeiras posições e terminou o torneio na vice-liderança.

Entre os destaques, o Fortaleza surpreendeu ao liderar parte do campeonato, mesmo com um orçamento limitado em relação aos rivais. Além disso, o Internacional superou a tragédia no Rio Grande do Sul para brigar pelo título da competição.

Fora da disputa pelo título, outras campanhas merecem menção: o Vitória, que saiu da lanterna para disputar uma vaga na Libertadores, e o Corinthians, que venceu nove partidas consecutivas e se garantiu no torneio continental.

Os times que deixaram a desejar

Último a ter a queda confirmada, o Athletico chegou a ser finalista da Libertadores dois anos atrás, mas cometeu muitos erros dentro e fora de campo, retornando à Série B após 12 anos.

Depois de conquistar a Libertadores em 2023, o Fluminense teve um ano para esquecer, passando boa parte do torneio na lanterna e brigando contra o rebaixamento.

O Atlético-MG, mesmo com alto investimento, teve um desempenho mediano e ficou fora da Libertadores de 2025. O rival Cruzeiro, outro que realizou grandes gastos, também não vai disputar o torneio continental.

Outros casos incluem o Red Bull Bragantino, que caiu de uma disputa pela liderança no ano passado para uma campanha que o deixou perto da queda, e o Cuiabá, que, após anos estáveis na Série A, acabou rebaixado com duas rodadas de antecedência.

