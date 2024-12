Com a chegada do verão, a piscina se torna o ponto de encontro favorito para momentos de lazer e diversão. No entanto, para que o espaço seja seguro e confortável, é fundamental redobrar os cuidados com a sua manutenção. A falta de atenção com a limpeza e os parâmetros químicos da água pode comprometer a saúde dos usuários e a durabilidade da estrutura.

“Piscinas malcuidadas acumulam sujeira e bactérias, causando problemas como irritações na pele, olhos e até doenças mais graves, como infecções respiratórias. Além disso, a falta de manutenção danifica equipamentos e aumentam os custos de reparo”, alerta José Roberto Campanelli, diretor da Mary Help, que oferece serviços de piscineiros para a manutenção preventiva e corretiva.

Embora algumas medidas simples possam ser realizadas pelos próprios usuários, a análise de um profissional qualificado é indispensável. Questões como o controle do pH, o uso adequado de produtos químicos e a limpeza das bordas exigem conhecimento técnico para evitar riscos como o desequilíbrio da água e o desgaste de componentes da piscina.

Para Campanelli, o acompanhamento profissional é o diferencial para manter a piscina em perfeito estado. “O piscineiro identifica problemas invisíveis ao olhar comum, como vazamentos ou falhas no sistema de filtragem. Ele orienta sobre a periodicidade correta para cada tipo de intervenção, garantindo que o espaço esteja sempre pronto para uso”, reforça.

A seguir, confira os principais pontos a serem analisados para que a piscina possa ser utilizada por todo o verão.

Manutenção regular da água

A qualidade da água é o principal fator para garantir a segurança dos usuários. Para isso, é essencial tratar a piscina regularmente, utilizando produtos como cloro para eliminar micro-organismos e evitar a proliferação de bactérias e algas. O controle do pH deve ser feito pelo menos uma vez por semana, mantendo-o entre 7,2 e 7,8, o que evita irritações na pele e nos olhos, além de proteger os equipamentos.

Uma manutenção inadequada pode transformar a piscina em um ambiente insalubre, trazendo riscos à saúde e reduzindo a durabilidade dos componentes.

Limpeza de superfícies e bordas da piscina

Folhas, poeira e resíduos de protetor solar são alguns dos materiais que se acumulam nas bordas e no fundo da piscina. Além de comprometerem a aparência, esses resíduos facilitam o desenvolvimento de manchas e tornam a água turva.

A limpeza regular deve incluir o uso de redes para remover partículas visíveis, além de aspiradores para o fundo. O uso de produtos específicos para limpeza de bordas evita que a sujeira se fixe, prolongando a vida útil do revestimento e garantindo um melhor ambiente para o uso.

Cuidado com os filtros e bombas

O sistema de filtragem é indispensável para a circulação e limpeza da água, mas seu funcionamento só será eficiente se houver uma manutenção periódica. Os filtros precisam ser lavados para evitar acúmulo de sujeira, que pode obstruir o sistema e sobrecarregar as bombas. A checagem de válvulas e conexões também é essencial para identificar falhas e prevenir problemas maiores. Equipamentos bem cuidados têm maior durabilidade e garantem que a água esteja sempre em condições ideais de uso.

Armazenamento e uso seguro de produtos químicos

Os produtos químicos utilizados para tratar a água da piscina requerem manuseio cuidadoso. Eles devem ser armazenados em locais secos e bem ventilados, longe de fontes de calor e umidade, para evitar reações químicas indesejadas. O uso desses itens deve ser feito conforme a dosagem indicada, pois quantidades excessivas podem causar irritações nos usuários e danos à estrutura da piscina.

Um profissional capacitado ajuda a identificar as fórmulas mais adequadas para cada situação e garantir uma aplicação segura e eficaz.

Avaliação profissional periódica

Mesmo com cuidados regulares, a análise técnica de um piscineiro é vital. O profissional realiza testes específicos que avaliam não apenas os parâmetros químicos, mas também a integridade estrutural da piscina e o funcionamento dos equipamentos.

Ele pode identificar problemas como vazamentos, desníveis ou desgaste de peças antes que se tornem grandes dores de cabeça. Além disso, o profissional oferece orientações personalizadas, ajustando as intervenções de acordo com o uso e as características do espaço, garantindo mais segurança e economia a longo prazo.

