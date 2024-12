Prova de Bolsas FAM para 2025 será dia 19 de janeiro

A FAM – Faculdade de Americana realiza no próximo dia 19 de janeiro, domingo, às 14horas, na sede da Instituição, a tradicional Prova de Bolsas com descontos de até 100%. As inscrições são gratuitas. Acesse o site: vestibularfam.com.br

Os descontos valem para todos os cursos presenciais da instituição. E todos os candidatos que fizerem a prova e forem aprovados, já garantem 50% de desconto na taxa de matrícula. Confira informações no edital localizado na página do concurso.

Com sistema de aulas voltadas para atividades práticas, o aluno tem experiências dentro e fora da sala de aula que vão de encontro com as atividades do mercado de trabalho. As atividades práticas são somadas às ações de responsabilidade social da Instituição em diversas áreas do conhecimento.

“Chegamos em 2025 com novidades como o curso de Arquitetura e Urbanismo e com certeza não vai parar por aí. A prova de bolsa é tradicional na FAM e é uma oportunidade para todos conseguirem descontos”, lembrou o diretor-geral FAM, Gustavo Azzolini.