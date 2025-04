Conheça o perfil de cinco profissionais brasileiros renomados na área

A astrologia vai muito além do signo solar, aquele que todos conhecem, definido pela data de nascimento. Esse campo de saber abrange outros elementos como a Lua, a Vênus, as casas astrológicas, aspectos e outros muitos pontos no mapa e cada um deles ajuda a traçar uma análise capaz de fornecer informações sobre diferentes áreas da vida, indo dos relacionamentos até as finanças.

Para aqueles que querem aprender mais sobre astrologia e consumir conteúdos sobre o assunto, uma dica é acompanhar os profissionais que atuam na área. Os astrólogos trabalham com horóscopos diários, oferecem curso online de astrologia, fazem análises de mapa astral, escrevem livros e compartilham materiais ricos sobre a área.

Claudia Lisboa, João Bidu, Márcia Fernandes, Vanessa Guazzelli e Elisabeth Nakata são conhecidos por serem astrólogos renomados no país e têm contribuído para a disseminação e o desenvolvimento da astrologia no Brasil.

Acompanhar o trabalho desses profissionais é uma forma de aprender mais sobre os assuntos relacionados à astrologia, como características de signos e ascendentes, influência de eclipses solares e lunares, informações sobre como fazer mapa astral, entre outros.

Cláudia Lisboa

É uma renomada astróloga brasileira, conhecida por sua abordagem na interpretação dos mapas astrais. A profissional se destaca por sua atuação como professora, escritora e consultora, ajudando milhares de pessoas a compreenderem melhor suas vidas por meio dos astros.

Formada pela Escola Emma Costet de Mascheville, Cláudia Lisboa celebra 50 anos de profissão em 2025. Foi roteirista e apresentadora do programa “No Astral”, no canal GNT e, atualmente, oferece cursos on-line que abrangem desde os fundamentos desse campo do saber até a informação completa em astrologia.

Cláudia também é autora de conteúdos publicados no blog da Astrologia Luz e Sombra, que trazem informações sobre diferentes temas astrológicos. Em uma das publicações, por exemplo, ela explica o que é revolução solar, um conceito que apresenta as possibilidades disponíveis para as realizações, dentro de determinadas áreas da vida, durante o tempo entre um aniversário e outro.

Seu canal no YouTube tem mais de 320 mil inscritos e reúne conteúdos educativos que falam sobre os signos, os planetas e como esses aspectos afetam os indivíduos.

João Bidu

Outro nome popular na astrologia. O astrólogo tem mais de 50 anos de experiência na área e é conhecido por sua habilidade em traduzir as informações dos astros de forma acessível, utilizando plataformas como revistas, sites, jornais, redes sociais, podcasts e programas de rádio.

O início de sua carreira foi no rádio, onde atuou como comentarista no meio editorial de astrologia. Ainda hoje, oferece conteúdos diários sobre horóscopos, previsões astrológicas, simpatias e numerologia, com o objetivo de ajudar os ouvintes a compreenderem melhor suas vidas por meio da astrologia.

João Bidu é autor de livros como “O Grande Livro dos Signos” e “O Horóscopo do Dia”. Nas redes sociais, tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Facebook, 500 mil inscritos no YouTube e 100 mil seguidores no Instagram.

Márcia Fernandes (Márcia Sensitiva)

Márcia Fernandes, também conhecida como Márcia Sensitiva, é famosa por seu trabalho como astróloga, numeróloga, médium e clarividente, oferecendo ao público previsões astrológicas e orientações espirituais.

Sua abordagem combina astrologia, numerologia e práticas espirituais com o objetivo de ajudar as pessoas a lidarem com questões pessoais e energéticas. Márcia já atuou como comentarista astrológica em rádios e revistas e, atualmente, tem marcado presença nas redes sociais.

A astróloga faz participações recorrentes em canais do YouTube de grandes nomes da internet, como Diva Depressão, PodPah e PodDelas. Seu próprio canal na rede social tem mais de 1,8 milhão de inscritos, e é um espaço usado para compartilhar conteúdos sobre astrologia e espiritualidade.

Vanessa Guazzelli Paim

É uma astróloga e psicanalista brasileira reconhecida por sua atuação em congressos internacionais. Tem especialização em diagnóstico e tratamento de transtornos do desenvolvimento pelo Centro Lydia Coriat e uma trajetória de psicanálise pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). Sua abordagem na astrologia combina elementos geopolíticos e psicanalíticos.

Vanessa também é conhecida por seu trabalho com a Lua Negra Lilith, Rede Lunar e pela Teoria das Casas IV e X, além de sua atuação em astrologia geopolítica, onde articula questões celestes e terrestres.

Ela foi presidente da Central Nacional de Astrologia (CNA) entre 2012 e 2015. Atualmente, escreve artigos para revistas e sites em línguas portuguesa, inglesa e espanhola.

Elisabeth Nakata

É uma astrológa com abordagem multifacetada, combinando astrologia, constelações sistêmicas e terapias energéticas. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), também possui certificação em astrologia pela escola Grupos de Estudos de Astrologia e Regulus (GEA). Sua atuação inclui consultorias, palestras e cursos voltados para autoconhecimento e a integração de técnicas terapêuticas.

Além de sua formação em astrologia, Elisabeth é consteladora certificada pela Faybel – Escola do Pensamento Sistêmico, tendo participado de workshops com renomados especialistas, como Bert e Sophie Hellinger. Também é terapeuta em alinhamento energético e criadora de métodos como a Mesa Radiônica Simetria Áurea e a Constelação Sistêmica Energética. Sua abordagem integra astrologia empresarial, infantil, vocacional e cabalística, além de técnicas como Feng Shui Cabalístico e terapia das lunações.