Americana ganha mais 13 academias pra idosos

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Planejamento, instalou academias ao ar livre em 13 espaços públicos do município desde setembro.

A partir da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, o trabalho avançou pelos bairros Parque Gramado, Vila Dainese, Jardim Ipiranga, Balneário Riviera, São Manoel, Jardim Esplanada, Boa Vista, Jardim Brasil, Cidade Jardim, Jardim São Paulo, Vila Gallo, Campo Verde e Vila Mariana (confira a relação completa abaixo).

Academias ao ar livre são espaços públicos equipados com aparelhos de ginástica e infraestrutura para a prática de atividades físicas. “Nosso objetivo é promover um estilo de vida mais saudável para os moradores, incentivando a prática regular de atividades físicas e o bem-estar geral da comunidade”, destaca o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

O investimento foi de R$ 163.540,00 com recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU). As academias instaladas em Americana são compostas por nove aparelhos, como simuladores de cavalgada e de caminhada, esqui, rotação diagonal, alongador, surfe duplo, pressão de pernas, rotação vertical e remada.

Além da prática de exercícios físicos, os espaços estimulam a convivência, a socialização e a interação social entre os usuários, fortalecendo a comunidade. “Com a implantação dos aparelhos esperamos que a população leve uma vida mais equilibrada e saudável, com a melhora na qualidade de vida”, acrescenta Guidolin.

Relação das academias ao ar livre instaladas desde setembro de 2024 em Americana:

– Jardim Ipiranga: Rua Itanhaém, 410

– Parque Gramado: Rua José Bertie, s/n

– Balneário Riviera: Rua Vicente Sarra, s/n

– Vila Dainese: Rua Guaíba, 100

– São Manoel: Rua Santo Onofre, 280

– Jardim Esplanada: Rua Tom Jobim, s/n

– Boa Vista: Rua Antônio Gaiola, s/n

– Jardim Brasil: Rua Thomaz Panaro, s/n

– Cidade Jardim: Rua das Tulipas, 425

– Jardim São Paulo: Rua das Figueiras, 245

– Campo Verde: Rua Ernesto Furini, 8

– Vila Mariana: Rua Charles Fenley, s/n

