Com 42 denúncias feita no ‘pardal’ do TSE, Americana lidera as reclamações de propaganda eleitoral irregular feitas à Justiça Eleitoral.

Em segundo lugar vem Santa Bárbara d’Oeste, com 37 representações contra candidatos. Sumaré, que tem a eleição para prefeito mais incerta, tem 20 denúncias. Nova Odessa fecha o time com 9 reclamações.

A ferramenta desenvolvida pela Justiça Eleitoral registra queixas no curso da propaganda eleitoral, iniciada em 16 de agosto. Conforme mostram as estatísticas do Pardal Web, do total de relatos, a maior parte envolve candidatos ao cargo de vereador, seguido do cargo de prefeito, partido/coligação/federação e do cargo de vice-prefeito.

Para evitar acusações incorretas ou infundadas, o aplicativo fornece a descrição específica sobre o que pode e não pode com relação ao tópico em questão. Com base na avaliação da usuária ou do usuário, são oferecidas as opções “Prosseguir” ou “Encerrar”. Quem faz a denúncia é responsável por preencher os dados e anexar os arquivos sobre a irregularidade apontada.