O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação de 69 profissionais para a rede municipal de Educação. Eles foram aprovados em concurso público para compor o quadro de servidores.

São, em sua maioria, novos professores, além de monitores educacionais, pedagogo e escriturários. A convocação dos candidatos aprovados foi publicada no Diário Oficial do município, disponível no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Serão contratados 15 professores de creche, 10 professores de Ed Básica 1 – Ensino Infantil, 14 professores de Ed Básica 1 – Ed Fundamental, 5 professores de Ed Especial, 21 monitores, um pedagogo e três escriturários. A nova equipe reforça o grupo de servidores para o início do novo ano letivo, em fevereiro.

“É uma alegria anunciar o reforço no quadro de servidores da Educação. Os novos professores e demais aprovados no concurso se unem a um time comprometido em acolher nossas crianças com carinho e profissionalismo na volta às aulas em nossas escolas”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi parabenizou as novas contratações. “É um grande incremento para a pasta de Americana. São mais educadores em nossas escolas, cuidando das crianças com a atenção que elas merecem”, disse.

O secretário de Educação Vinicius Ghizini comentou

“Uma boa educação se faz com prédios adequados, com equipamentos e materiais, mas acima de tudo com profissionais valorizados e qualificados e por isso nós vamos agora, mais uma vez, investir naquilo que é fundamental para Educação que é o profissional, a contratação de quem está no dia a dia da sala de aula, para garantir uma Educação cada dia mais excelente”, explicou.

Mais notícias da cidade e região