Americana promove novo mutirão gratuito de Implanon em 24 de outubro

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, vai promover um novo mutirão gratuito de inserção de Implanon, método contraceptivo de alta eficácia e longa duração disponível na rede municipal. A ação acontece no dia 24 de outubro (sábado), das 8h às 16h, nas UBSs Mathiensen, Praia Azul, São Vito e Parque Gramado. A iniciativa é voltada a mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos, e residentes em qualquer região de Americana.

Ao todo, serão ofertados 750 implantes nesta edição do mutirão, divididos entre as quatro unidades, com atendimentos tanto por livre demanda quanto para mulheres que aguardam na lista de espera. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, a partir das 8h. As unidades de saúde estão entrando em contato por telefone com as pacientes que já haviam manifestado interesse anteriormente.

No dia do mutirão, após a retirada da senha, as pacientes vão passar pela equipe de enfermagem para receber as orientações e assinar o termo de consentimento. Em seguida, será realizado o procedimento, e a paciente sairá com todas as informações essenciais para compreender o funcionamento do método em seu organismo.

Além disso, durante o tempo de espera para a inserção do dispositivo, as pacientes terão acesso também a práticas integrativas como reiki, auriculoterapia, orientações de saúde da mulher e acolhimento e atividades de educação em saúde.

“Nosso objetivo é que as mulheres se sintam acolhidas e seguras em todas as etapas do atendimento. Por isso, além do procedimento, estamos preparando um ambiente de orientação e cuidado, em que elas possam tirar dúvidas e receber informações importantes sobre a própria saúde. É muito gratificante poder oferecer esse suporte e contribuir para que cada vez mais mulheres tenham acesso a diferentes opções para cuidar de si”, destaca a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Esta será a terceira edição do mutirão, que já foi realizado pela Secretaria de Saúde de Americana em abril e em agosto deste ano. Desta vez, a ação faz parte da programação do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Ao longo do mês, diversas atividades estão sendo realizadas nas unidades de saúde do município a fim de promover o autocuidado, a saúde sexual e reprodutiva, o acolhimento e a valorização da saúde integral da mulher.

“Ficamos muito felizes em dar continuidade a essa iniciativa, que amplia as possibilidades de cuidado para as mulheres de Americana. A cada edição, reforçamos nosso compromisso de oferecer uma saúde pública acessível, com serviços que fazem a diferença na vida das pessoas. Aproveitar o Outubro Rosa para fortalecer esse trabalho também é uma forma de incentivar as mulheres a olharem com carinho e atenção para a própria saúde”, ressalta o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até três anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

Ao todo, Americana já realizou mais de 1,3 mil inserções desde que o método passou a ser oferecido no SUS. A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

Endereços das unidades:

UBS Mathiensen: Rua das Alfazemas, 316

UBS Praia Azul: Rua Maranhão, 1.213

UBS São Vito: Rua Vicente Caravieri, 300

UBS Parque Gramado: Rua Ema Itália Bufarah, 1.370

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