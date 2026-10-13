Gol lança check-in integrado com ChatGPT

Pioneira na introdução de tecnologias que transformaram a aviação comercial no Brasil, a Gol Linhas Aéreas dá mais um passo histórico na digitalização da experiência do cliente. A companhia anuncia hoje o lançamento de uma integração inédita e exclusiva com o ChatGPT, tornando-se a primeira empresa aérea da América Latina a permitir a realização de check-in e geração do cartão de embarque diretamente no ambiente do assistente de inteligência artificial da OpenAI.

“A inovação na Gol sempre esteve a serviço de simplificar a vida do cliente, otimizando o seu tempo e promovendo experiência mais fluidas. Fomos a primeira empresa a permitir o check-in pela internet no Brasil e agora somos pioneiros ao levar essa jornada para a inteligência artificial generativa. A integração com o ChatGPT oferece uma alternativa conversacional rápida e que pode ser facilmente automatizada com a criação de agentes, oferecendo uma experiência adaptada à rotina de cada passageiro “, destaca Luiz Borrego, CIO da Gol.

Para utilizar a funcionalidade – que já está em fase de testes restritos (soft launch) e estará disponível para toda a base de clientes em 19 de outubro, sem custos adicionais —, o passageiro acessa o ChatGPT (no aplicativo de celular ou na web), digita @gol e solicita a visualização das suas viagens. Seguindo os rigorosos protocolos de segurança da Companhia para garantir total privacidade e em conformidade com a LGPD, o sistema abre uma aba dedicada de login no ambiente oficial e criptografado da Gol. Assim, o ChatGPT não tem acesso às credenciais do usuário ou a dados sensíveis.

Após a autenticação rápida, o passageiro seleciona o assento, confirma a presença no voo e gera o cartão de embarque digital com QR Code — que pode ser baixado ou salvo na carteira digital do dispositivo móvel. A novidade será válida para todos os usuários do ChatGPT, mesmo na versão gratuita.

O projeto reforça o DNA inovador da Gol, responsável por introduzir marcos tecnológicos na aviação brasileira, como o primeiro web check-in do país (2001), o pioneirismo no check-in por celular e SMS, a oferta de Wi-Fi e entretenimento a bordo e o uso de biometria e reconhecimento facial na jornada do passageiro. Em 2024, a Gol foi pioneira também ao oferecer o suporte para ‘Live Activities’ no iPhone de seus passageiros, sendo a primeira aérea da América Latina a disponibilizar essa inovação para os Clientes.

A nova iniciativa marca a primeira etapa da jornada da Gol com IA conversacional generativa. A partir do monitoramento do uso e do feedback da base de clientes nesta fase inicial, a companhia projeta a inclusão de novas integrações, serviços auxiliares e funcionalidades ao plugin nos próximos meses